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РИА Новости

Познер рассказал об отношении к смерти

16:15 19.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТелеведущий Владимир Познер читает свою книгу "Прощание с иллюзиями" в рамках Dewar's чтений.
Телеведущий Владимир Познер читает свою книгу Прощание с иллюзиями в рамках Dewar's чтений.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Телеведущий Владимир Познер заявил, что не боится смерти.
Один из читателей его блога попросил у журналиста совета, как справиться со страхом приближения смерти. В ответ Познер заявил, что не испытывает такого чувства, поскольку осознает неизбежность гибели.

"Просто понимаю, что она неизбежна, но хотелось бы умереть без мук", — написал телевудщий.

По его словам, одним из способов борьбы с таким страхом может быть религия, с помощью которой человек ищет "выход из безвыходного положения".
"Человек смертен, это надо понять и принять", — заключил журналист.
Телеведущий Владимир Познер
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