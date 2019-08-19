Познер рассказал об отношении к смерти

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Телеведущий Владимир Познер заявил, что не боится смерти.
Один из читателей его блога попросил у журналиста совета, как справиться со страхом приближения смерти. В ответ Познер заявил, что не испытывает такого чувства, поскольку осознает неизбежность гибели.
"Просто понимаю, что она неизбежна, но хотелось бы умереть без мук", — написал телевудщий.
По его словам, одним из способов борьбы с таким страхом может быть религия, с помощью которой человек ищет "выход из безвыходного положения".
"Человек смертен, это надо понять и принять", — заключил журналист.