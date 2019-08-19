Пресс-конференция о II Международном большом детском фестивале

Участники:
- художественный руководитель фестиваля, народный артист Российской Федерации Сергей БЕЗРУКОВ;
- куратор направления фестиваля "Цирковые шоу для детей", народный артист Российской Федерации Эдгард ЗАПАШНЫЙ;
- куратор направления фестиваля "Мюзиклы для детей", народный артист Российской Федерации Максим ДУНАЕВСКИЙ;
- первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по культуре Ольга КАЗАКОВА;
- директор фестиваля, директор Московского губернского театра Лариса ВИЛЬЯСТЕ;
- арт-директор фестиваля Ольга ГАЛАХОВА;
- председатель детского жюри фестиваля, финалистка конкурса "Голос. Дети" Ярослава ДЕГТЯРЕВА.
13 октября в Москве начнется II Международный большой детский фестиваль. В течение месяца на нескольких площадках будут показаны спектакли, мюзиклы и цирковые шоу, пройдут Дни детского кино и анимации. Запланирована образовательная программа. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Московской области.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- художественный руководитель фестиваля, народный артист Российской Федерации Сергей БЕЗРУКОВ;
- куратор направления фестиваля "Цирковые шоу для детей", народный артист Российской Федерации Эдгард ЗАПАШНЫЙ;
- куратор направления фестиваля "Мюзиклы для детей", народный артист Российской Федерации Максим ДУНАЕВСКИЙ;
- первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по культуре Ольга КАЗАКОВА;
- директор фестиваля, директор Московского губернского театра Лариса ВИЛЬЯСТЕ;
- арт-директор фестиваля Ольга ГАЛАХОВА;
- председатель детского жюри фестиваля, финалистка конкурса "Голос. Дети" Ярослава ДЕГТЯРЕВА.
13 октября в Москве начнется II Международный большой детский фестиваль. В течение месяца на нескольких площадках будут показаны спектакли, мюзиклы и цирковые шоу, пройдут Дни детского кино и анимации. Запланирована образовательная программа. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Московской области.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/