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РИА Новости

Пресс-конференция о II Международном большом детском фестивале

16:06 19.08.2019
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4 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, посвященная II Международному большому детскому фестивалю.
Участники:
- художественный руководитель фестиваля, народный артист Российской Федерации Сергей БЕЗРУКОВ;
- куратор направления фестиваля "Цирковые шоу для детей", народный артист Российской Федерации Эдгард ЗАПАШНЫЙ;
- куратор направления фестиваля "Мюзиклы для детей", народный артист Российской Федерации Максим ДУНАЕВСКИЙ;
- первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по культуре Ольга КАЗАКОВА;
- директор фестиваля, директор Московского губернского театра Лариса ВИЛЬЯСТЕ;
- арт-директор фестиваля Ольга ГАЛАХОВА;
- председатель детского жюри фестиваля, финалистка конкурса "Голос. Дети" Ярослава ДЕГТЯРЕВА.

13 октября в Москве начнется II Международный большой детский фестиваль. В течение месяца на нескольких площадках будут показаны спектакли, мюзиклы и цирковые шоу, пройдут Дни детского кино и анимации. Запланирована образовательная программа. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Московской области.

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Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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