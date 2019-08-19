На Украине полиция задержала гражданина США в зоне отчуждения ЧАЭС

КИЕВ, 19 авг - РИА Новости. Украинские полицейские задержали гражданина США, который проник в зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщила в понедельник пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.
"Во время патрулирования зоны отчуждения правоохранители обнаружили и задержали еще одного "сталкера" в Припяти. Им оказался 34-летний гражданин США. Любитель экстремального туризма прибыл на Украину из штата Пенсильвания. Мужчина незаконно проник в зону отчуждения, минуя контрольно-пропускной пункт", - говорится в сообщении.
Вчера, 13:06Сказано в эфире - Радио SputnikЭксперт прокомментировал доклад разведки США об аварии на ЧАЭСВ США опубликован доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС. В эфире радио Sputnik президент Союза "Чернобыль" России, участник ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Вячеслав Гришин прокомментировал публикацию.
По данным полиции, в отношении сталкера был составлен административный протокол, ему грозит штраф. Также полицейские направили материалы в миграционную службу для сокращения срока пребывания иностранца на территории Украины.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
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