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РИА Новости

На Украине полиция задержала гражданина США в зоне отчуждения ЧАЭС

16:05 19.08.2019 (обновлено: 16:08 19.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка, запрещающая проход в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции
Табличка, запрещающая проход в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка, запрещающая проход в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции. Архивное фото
КИЕВ, 19 авг - РИА Новости. Украинские полицейские задержали гражданина США, который проник в зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщила в понедельник пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.
"Во время патрулирования зоны отчуждения правоохранители обнаружили и задержали еще одного "сталкера" в Припяти. Им оказался 34-летний гражданин США. Любитель экстремального туризма прибыл на Украину из штата Пенсильвания. Мужчина незаконно проник в зону отчуждения, минуя контрольно-пропускной пункт", - говорится в сообщении.
Заброшенный Дворец культуры Энергетик на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС
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По данным полиции, в отношении сталкера был составлен административный протокол, ему грозит штраф. Также полицейские направили материалы в миграционную службу для сокращения срока пребывания иностранца на территории Украины.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
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