На Украине полиция задержала гражданина США в зоне отчуждения ЧАЭС

КИЕВ, 19 авг - РИА Новости. Украинские полицейские задержали гражданина США, который проник в зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщила в понедельник пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.

"Во время патрулирования зоны отчуждения правоохранители обнаружили и задержали еще одного "сталкера" в Припяти. Им оказался 34-летний гражданин США. Любитель экстремального туризма прибыл на Украину из штата Пенсильвания. Мужчина незаконно проник в зону отчуждения, минуя контрольно-пропускной пункт", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в отношении сталкера был составлен административный протокол, ему грозит штраф. Также полицейские направили материалы в миграционную службу для сокращения срока пребывания иностранца на территории Украины.