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РИА Новости

В Удмуртии трое подростков повалили кресты и плиты надгробий на кладбище

15:24 19.08.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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УФА, 19 авг - РИА Новости. Удмуртские полицейские проверяют акт вандализма на кладбище Воткинска, где трое 12-летних подростков повалили и повредили кресты и плиты 14 надгробий из хулиганских побуждений, сообщили в МВД по республике.
По данным ведомства, инцидент произошел 18 августа на Южном кладбище Воткинска.
"Трое 12-летних подростков испортили и повалили кресты и плиты 14 надгробий. Мальчики задержаны, проводится проверка, после процессуального решения полиция будет просить суд поместить всех троих подростков в центр несовершеннолетних правонарушителей ", - сообщает удмуртская полиция.
РИА Новости в пресс-службе МВД Удмуртии рассказали, что подростки совершили акт вандализма из хулиганских побуждений.
Полиция
12 августа, 15:54РИА Новости
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"Двое из задержанных уже состоят на учете по делам несовершеннолетних, ранее совершали хулиганство. И на этот раз тоже хулиганили. Известно, что все задержанные из неблагополучных семей, где родители злоупотребляют алкоголем и не занимаются воспитанием детей ", - сказали агентству в полиции республики.
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УдмуртияПроисшествия
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