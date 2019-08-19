В Удмуртии трое подростков повалили кресты и плиты надгробий на кладбище

УФА, 19 авг - РИА Новости. Удмуртские полицейские проверяют акт вандализма на кладбище Воткинска, где трое 12-летних подростков повалили и повредили кресты и плиты 14 надгробий из хулиганских побуждений, сообщили в МВД по республике.

По данным ведомства, инцидент произошел 18 августа на Южном кладбище Воткинска.

"Трое 12-летних подростков испортили и повалили кресты и плиты 14 надгробий. Мальчики задержаны, проводится проверка, после процессуального решения полиция будет просить суд поместить всех троих подростков в центр несовершеннолетних правонарушителей ", - сообщает удмуртская полиция.

РИА Новости в пресс-службе МВД Удмуртии рассказали, что подростки совершили акт вандализма из хулиганских побуждений.