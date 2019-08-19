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РИА Новости
Культура

"Однажды... в Голливуде" за неделю посмотрели около двух миллионов россиян

14:32 19.08.2019
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© WDSSPRКадр со съемок фильма "Однажды… в Голливуде"
Кадр со съемок фильма Однажды… в Голливуде
© WDSSPR
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Около двух миллионов российских зрителей посмотрели новый фильм Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде" в первую неделю проката. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), опубликованные на сайте Фонда кино.
Отраслевой отчет построен на основе данных от всех коммерческих демонстраторов, работающих на территории РФ.
"На неделе с восьмого по четырнадцатое августа 2019 года посещаемость российских кинотеатров составила 4,5 миллиона зрителей. Почти половина билетов была продана на сеансы новинки уикенда "Однажды... в Голливуде", - говорится в документе.
Отмечается, что картина Тарантино привлекла в среднем 38 зрителей на сеанс. Второе место занял анимационный фильм "Король Лев" - в среднем 28 зрителей на сеанс.
"Пик посещаемости пришелся на субботу, 10 августа кинотеатры посетили 876 тысяч зрителей. Средняя заполняемость зала за неделю составила 19,2%, а в выходные дни выросла до 24,5%. Среднее количество зрителей на сеанс по сравнению с предыдущей неделей выросло до 23 человек", - сказано в отчете.
Квентин Тарантино на фотоколле фильма Однажды... в Голливуде
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