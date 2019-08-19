"Однажды... в Голливуде" за неделю посмотрели около двух миллионов россиян

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Около двух миллионов российских зрителей посмотрели новый фильм Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде" в первую неделю проката. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), опубликованные на сайте Фонда кино.

Отраслевой отчет построен на основе данных от всех коммерческих демонстраторов, работающих на территории РФ.

"На неделе с восьмого по четырнадцатое августа 2019 года посещаемость российских кинотеатров составила 4,5 миллиона зрителей. Почти половина билетов была продана на сеансы новинки уикенда "Однажды... в Голливуде", - говорится в документе.

Отмечается, что картина Тарантино привлекла в среднем 38 зрителей на сеанс. Второе место занял анимационный фильм "Король Лев" - в среднем 28 зрителей на сеанс.