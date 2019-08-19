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РИА Новости
Оренбургская область

Два новых инвестора войдут в ТОСЭР Оренбуржья "Новотроицк" и "Ясный"

14:09 19.08.2019
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© РИА Новости / Валерий Гуньков / Перейти в фотобанкГорода России. Оренбург
Города России. Оренбург
© РИА Новости / Валерий Гуньков
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ОРЕНБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Два новых инвестора получат статус резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в городах Новотроицк и Ясный в Оренбургской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.
По словам собеседника агентства, в число резидентов ТОСЭР "Новотроицк" войдет инвестиционный проект ООО "Рыбная ферма" по выращиванию и реализации пресноводной рыбы и ракообразных в установке с замкнутым циклом водообеспечения (УЗВ). На предприятии планируют разводить форель, осетра, раков и производить черную икру. Продукция будет поставляться как на российский, так и на зарубежные рынки, в перспективе планируется создание торговой сети. Общая стоимость проекта составляет более 250 миллионов рублей, на предприятии планируется создать 21 новое рабочее место.
В первую очередь предприятие планирует обеспечить рыбной продукцией региональный рынок.

"Уже сейчас есть договоренности с ресторанами, магазинами, местными переработчиками. На втором этапе наладим переработку – будем готовить рыбные консервы, копченую, соленую рыбу, рыбные деликатесы. В дальнейшем намерены поставлять свежую рыбу и рыбную продукцию в Казахстан, а в перспективе – выйти на рынки Китая", - привели в пресс-службе слова директора предприятия Артема Лоскутова.

Кроме того, резидентом ТОСЭР в Ясном станет ООО "Палето 2.0" - компания, специализирующаяся на производстве верхней одежды сегмента эконом. Инвестор планирует использовать в качестве каналов дистрибуции для своей продукции онлайн-платформы, в частности, маркетплейсы. Точки офлайн-продаж откроются в Оренбурге и городах Казахстана. Общая стоимость проекта составляет 21,4 миллиона рублей, на первом этапе компания обеспечит рабочими местами 32 человека.
Олег Кувшинников
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В пресс-службе добавили, что в ближайшее время будут подписаны соглашения с новыми резидентами ТОСЭР, после чего инвесторы смогут осуществлять хозяйственную деятельность в особом правовом режиме.
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