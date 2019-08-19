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РИА Новости

В ЛНР обвинили ВСУ в 29 обстрелах с начала перемирия

13:46 19.08.2019
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 19 авг - РИА Новости. Украинские силовики 29 раз открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики с вступления в силу новых договоренностей о перемирии, заявил на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.
"С начала всеобъемлющего и бессрочного перемирия украинские оккупанты уже 29 раз нарушили режим прекращения огня", - сообщил Филипоненко.
Он уточнил, что перемирию предшествовал массивный артиллерийский удар по жилым кварталам города Первомайска, в результате которого погибла женщина и получили ранение семь мирных жителей, в том числе двое детей.
"Тринадцатого августа, игнорируя условия перемирия, за две недели до начала учебного года, когда подготовительные мероприятия к учебному периоду в полном разгаре, оккупанты подвергли обстрелу общеобразовательную школу № 4 в населенном пункте Золотое-5…также, 13 августа было повреждено жилое домостроение", - уточнил офицер пресс-службы оборонного ведомства республики.
По словам Филипоненко, за минувшие сутки ситуация на линии боевого соприкосновения существенных изменений не претерпела и остаётся напряжённой.
Никита Потураев
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