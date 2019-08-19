В ЛНР обвинили ВСУ в 29 обстрелах с начала перемирия

ЛУГАНСК, 19 авг - РИА Новости. Украинские силовики 29 раз открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики с вступления в силу новых договоренностей о перемирии, заявил на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.

"С начала всеобъемлющего и бессрочного перемирия украинские оккупанты уже 29 раз нарушили режим прекращения огня", - сообщил Филипоненко.

Он уточнил, что перемирию предшествовал массивный артиллерийский удар по жилым кварталам города Первомайска, в результате которого погибла женщина и получили ранение семь мирных жителей, в том числе двое детей.

"Тринадцатого августа, игнорируя условия перемирия, за две недели до начала учебного года, когда подготовительные мероприятия к учебному периоду в полном разгаре, оккупанты подвергли обстрелу общеобразовательную школу № 4 в населенном пункте Золотое-5…также, 13 августа было повреждено жилое домостроение", - уточнил офицер пресс-службы оборонного ведомства республики.