Юрист прокомментировал возбужденное после аварийной посадки А321 дело

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов считает, что СК РФ после аварийной посадки самолета в поле в Подмосковье возбудил дело не по той статье.

"Уголовное дело должно быть возбуждено по статье 238 УК РФ, а не по 263, как есть сейчас. Странно выглядит СК, который допрашивает летчиков, которых президент наградил как героев", - сказал Трунов на конференции.

СК России после ЧП возбудил по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Статья 238 (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности), по словам Трунова, должна быть возбуждена против аэропорта, не обеспечившего безопасность полета.

Он добавил, что проблему надо решать на уровне орнитологической службы, которой нет в аэропорту "Жуковский". "У нас в мире номер один по защите аэропортов от птиц - это Саудовская Аравия. У них есть специально обученные соколы, которые контролируют других птиц, один сокол стоит миллион долларов", - уточнил Трунов.