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РИА Новости

Юрист прокомментировал возбужденное после аварийной посадки А321 дело

13:33 19.08.2019
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© АГН "Москва" / Андрей НикеричевСамолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после аварийной посадки в Жуковском
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов считает, что СК РФ после аварийной посадки самолета в поле в Подмосковье возбудил дело не по той статье.
"Уголовное дело должно быть возбуждено по статье 238 УК РФ, а не по 263, как есть сейчас. Странно выглядит СК, который допрашивает летчиков, которых президент наградил как героев", - сказал Трунов на конференции.
Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
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СК России после ЧП возбудил по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Статья 238 (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности), по словам Трунова, должна быть возбуждена против аэропорта, не обеспечившего безопасность полета.
Он добавил, что проблему надо решать на уровне орнитологической службы, которой нет в аэропорту "Жуковский". "У нас в мире номер один по защите аэропортов от птиц - это Саудовская Аравия. У них есть специально обученные соколы, которые контролируют других птиц, один сокол стоит миллион долларов", - уточнил Трунов.
Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа. Лайнер с 226 пассажирами вылетел из аэропорта Жуковский и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. В этой ситуации, по словам главы Росавиации Александра Нерадько, пилоты приняли единственно верное решение - сажать самолет тут же, в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. За медицинской помощью обратились 76 человек, госпитализирована только одна женщина. В пятницу президент России Владимир Путин присвоил летчикам, посадившим самолет, звания Героев России.
Сотрудники Следственного комитета России на месте жесткой посадки самолета Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии в Жуковском. Стоп-кадр видео
18 августа, 17:39РИА Новости
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