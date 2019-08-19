Кевин Смит снимет продолжение сериала "Хи-Мэн и Властелины Вселенной"

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Кевин Смит начал работу над анимационным сериалом "Властелины Вселенной: Откровения" - продолжением мультфильма "Хи-Мэн и Властелины Вселенной" 1980-х годов, сообщает Entertainment Weekly.
Смит стал шоураннером и исполнительным продюсером проекта.
"Хи-Мэн и Властелины Вселенной" - экранизация историй серии игрушек компании Mattel, сериал выходил с 1983 по 1985 годы.
Главный герой франшизы – принц Адам, который превращается в Хи-Мэна, самого могучего воина во Вселенной, и защищает свою планету Этернию от злобного Скелектора.
Дата выхода проекта пока не известна.