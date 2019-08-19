Кевин Смит снимет продолжение сериала "Хи-Мэн и Властелины Вселенной"

"Хи-Мэн и Властелины Вселенной" - экранизация историй серии игрушек компании Mattel, сериал выходил с 1983 по 1985 годы.

Главный герой франшизы – принц Адам, который превращается в Хи-Мэна, самого могучего воина во Вселенной, и защищает свою планету Этернию от злобного Скелектора.