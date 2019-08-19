Сотрудница Красного Креста рассказала о работе женщин в горячих точках

ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости, Татьяна Смайловски. Всемирный день гуманитарной помощи отмечается в понедельник – он посвящен всем тем, кто рискует своей жизнью, предоставляя столь необходимую гуманитарную помощь находящимся в опасности или кризисной ситуации людям. Основная тема этого года – работа женщин в сфере гуманитарной помощи.

Многие скажут, что присутствие в горячих точках - не женское дело. Анастасия Исюк, пресс-секретарь Международного комитета Красного Креста (МККК), после 17 лет работы в гуманитарной организации готова с этим поспорить: в интервью РИА Новости она рассказала, как эта работа, в том числе и в зонах конфликтов, изменила ее жизнь и что ты чувствуешь, сталкиваясь лицом к лицу с невероятным человеческим горем.

Другая перспектива

Анастасия Исюк много работала на Северном Кавказе, в Южной Осетии, Пакистане. Была также в поездках в Сирии и других странах Ближнего Востока.

"По моему опыту, люди знают Красный Крест как благотворительную организацию, но мало кто разбирается в деталях - например, чем занимается Международный Красный Крест и для чего нужны Женевские конвенции. Моя специализация - разного рода кризисные ситуации, а моя задача - сохранить репутацию организации в самых накаленных обстоятельствах, чтобы мои коллеги могли продолжать работать и помогать людям", - рассказывает собеседница агентства.

По словам Исюк, когда сталкиваешься с горем - "таким бесконечным, нескончаемым горем - то многие свои беды кажутся мелочами". "Появляется другая перспектива. Иногда сложно бывает после работы в зоне конфликты переключиться в обычную жизнь. Семья и понимание близких играют ключевую роль", - добавляет она.

Чтобы справиться с эмоциональной составляющей работы в горячих точках, Анастасия старается снимать и записывать происходящее вокруг. Это помогает ей "проработать эмоции" - найти слова, которые объясняют, что она чувствует.

"Например, осенью я попала в Сирию. За последние несколько лет я дала десятки интервью и комментариев по Сирии. Мадайя, Алеппо, Забадани, Дарайя - названия этих мест мне хорошо знакомы, и я даже могу показать их на карте. Однако первый раз я попала туда в октябре прошлого года. И вот мы приехали в Харасту, это недалеко от Дамаска. Я шла по городу - и начала записывать, что я вижу и чувствую", - говорит делегат от МККК.

Первое, что ее поразило, это тишина, пустой и разрушенный остов города. "Нет ни одного целого здания. Я пробовала поговорить с людьми на улице, но большинство просто не хотели идти на контакт. Ужасно грустно и больно стать свидетелем жизни, которой больше нет: найти фотографию, кассету, ботинок в куче мусора. Истории, которые уже никогда не узнаешь и не расскажешь. В то же время видишь, как жизнь постепенно возвращается в город - несколько уличных магазинов, аптека, оливковый сад и грядки зеленого салата за ним. Выглядит безмятежно и сюрреалистично на фоне разрушений вокруг", - делится своими впечатлениями Исюк.

Конечно, есть еще и то, чего не увидишь - это жизнь за закрытыми дверями. "Мысли и мечты мальчика, который зарабатывает, протирая столы, поскольку нет школы, куда бы он ходил. Страх беременной женщины, которая должна выбрать кесарево сечение, чтобы точно добраться до больницы, пока обстановка спокойная. Бессонные ночи матерей крошечных деток, сражающихся за жизнь больше, чем европейские младенцы. Я не могу даже представить уровень тревоги и стресса этих людей, и сколько психологических проблем вытесняются, когда ты просто хочешь выжить", - отмечает представительница Красного Креста.

Женщинам место в горячих точках

В работе женщин и мужчин в сфере гуманитарной помощи, по словам Исюк, как такового разделения нет. "И мужчины и женщины идут иногда в многочасовые переходы, чтобы доставить помощь, и вытаскивают машины из грязи, и самолеты водят", - говорит она.

В то же время, есть регионы и типы работ, которые женщинам делать гораздо сложнее. Так, например, "в некоторых исламских странах мужчины могут просто наотрез отказаться общаться с женщиной, даже если она будет в полностью закрытой традиционной одежде", поясняет Исюк.

Она уверена, что в хорошей команде всегда должны быть и женщины, и мужчины. "Женщинам - место в горячих точках, в этом я уверена. Однако в какой-то момент все делают выбор - семья или такая вахтовая и сложная работа. И многие женщины выбирают семью, а работу оставляют на потом, или совсем. Это одна из причин, почему в управляющем составе все-таки больше мужчин", - считает Анастасия.

Бегут не от хорошей жизни

Образ беженцев в СМИ и политическом пространстве представляется крайне противоречивым. Кто-то называет их преступниками, всеми средствами пытаясь защитить свои государственные границы. Кто-то, наоборот, открывает свои двери и протягивает руку помощи.

Анастасия Исюк отмечает, что никогда не встречала беженца, который не хотел бы вернуться домой: люди бегут не от хорошей жизни.

"Я расскажу вам историю. Осетия, август, солнечное утро. Я сижу во дворе дома бабули, которую мы должны эвакуировать. Бабуля жила в этом доме всю жизнь, здесь выросли ее дети, но случилась война, и ей надо уехать. Мы нашли ее родственников, они ее ждут. Моя задача забрать бабулю из дома и довести ее до блокпоста, где ее встретят мои коллеги из приграничной территории и отвезут к родным", - говорит Исюк.

Бабушка, по ее словам очень суетилась и волновалась, "пытаясь упаковать свою жизнь в две-три сумки". "Она не берет вещи, берет семейные фотографии. Подходит ко мне, говорит – дочка, у меня коза замечательная, можно я возьму козу? Я объясняю: нет, бабушка, не можем козу - можем только вас с вещами. Она еще суетится, потом опять прибегает: а вот урожай, яблоки у меня, кто соберет урожай. Я говорю: возьмите, сколько есть - и поедем, соседи заберут урожай, нам надо ехать, иначе мы не успеем вовремя на блокпост, и нас не пропустят", - рассказала представитель МККК.

"Наконец, мы едем - я, водитель и бабуля с баулами. Вдруг я вижу - в сумке что-то шебуршится. Я спрашиваю: бабушка, что там. Она мне говорит: кура моя, очень хочу внучку куру подарить - ты не волнуйся, дочка, я ей зерна с водкой дала, она будет тихо спать", - закончила этот рассказ Исюк, отметив, что бабушка с е курицей проехали через блокпост без происшествий.