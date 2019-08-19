В Благовещенске таможенника заподозрили в вымогательстве взятки

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 авг - РИА Новости. Старшего таможенного инспектора в Благовещенске подозревают в вымогательстве у индивидуального предпринимателя 14 тысяч рублей взятки за беспрепятственное перемещение товаров через границу, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.

Уголовное дело по пункту "б" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки с вымогательством) возбуждено по результатам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Амурской области.

"По версии следствия, 15 августа 2019 года подозреваемый с применением вымогательства получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере 14 тысяч рублей за беспрепятственное перемещение товаров через границу", - говорится в сообщении.