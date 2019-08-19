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РИА Новости

В Благовещенске таможенника заподозрили в вымогательстве взятки

13:22 19.08.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 авг - РИА Новости. Старшего таможенного инспектора в Благовещенске подозревают в вымогательстве у индивидуального предпринимателя 14 тысяч рублей взятки за беспрепятственное перемещение товаров через границу, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.
Уголовное дело по пункту "б" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки с вымогательством) возбуждено по результатам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Амурской области.
"По версии следствия, 15 августа 2019 года подозреваемый с применением вымогательства получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере 14 тысяч рублей за беспрепятственное перемещение товаров через границу", - говорится в сообщении.
Подозреваемый заключен под стражу, ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
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