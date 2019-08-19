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РИА Новости
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Компания-резидент ОЭЗ Москвы поставила оборудование в 600 столичных школ

13:12 19.08.2019
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© РИА Новости / Владимир СергеевВид на Собор Покрова Пресвятой Богородицы (Храм Василия Блаженного) с территории природно-ландшафтного парка "Зарядье" в Москве
Вид на Собор Покрова Пресвятой Богородицы (Храм Василия Блаженного) с территории природно-ландшафтного парка Зарядье в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Компания-резидент особой экономической зоны "Технополис "Москва" поставила учебное оборудование для кабинетов физики, биологии и робототехники для 600 столичных школ, сообщает пресс-служба городского Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
За 25 лет работы столичная компания "Научные развлечения" обеспечила своей продукцией 6 тысяч учреждений дошкольного образования и 25 тысяч школ по всей России и ближнему зарубежью. В разработках предприятия заинтересовано и дальнее зарубежье - поставки осуществляются в Японию и Францию, отмечается в сообщении.

"Во всех странах мира одной из ключевых задач образовательных учреждений является формирование интереса детей к наукам. И сам факт, что не только российские, но и зарубежные школы используют для обучения оборудование московского производства, свидетельствует о высоком уровне развития инноваций в городе. Москва является лидером передовых технологий во многих сферах промышленности, и столичное правительство активно поддерживает научные разработки, предоставляя налоговые льготы резидентам ОЭЗ "Технополис "Москва", – цитирует пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.

По данным пресс-службы, производимые московским предприятием цифровые лаборатории и развивающие образовательные комплекты позволят учащимся не только успешно осваивать школьную программу, но и вести исследовательскую и проектную деятельность. Для лабораторных работ по химии, биологии, физике, экологии используются цифровые датчики, которые измеряют температуру окружающей среды, уровень pH, пульс, артериальное давление и другие параметры, а также микроскопы, электронные учебные весы.
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