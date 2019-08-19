Компания-резидент ОЭЗ Москвы поставила оборудование в 600 столичных школ

"Во всех странах мира одной из ключевых задач образовательных учреждений является формирование интереса детей к наукам. И сам факт, что не только российские, но и зарубежные школы используют для обучения оборудование московского производства, свидетельствует о высоком уровне развития инноваций в городе. Москва является лидером передовых технологий во многих сферах промышленности, и столичное правительство активно поддерживает научные разработки, предоставляя налоговые льготы резидентам ОЭЗ "Технополис "Москва", – цитирует пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.