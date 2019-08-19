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РИА Новости

Мэр Ялты предложил убрать из герба города "навязанные понятия"

13:05 19.08.2019 (обновлено: 14:35 19.08.2019)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на городском пляже Ялты
Отдыхающие на городском пляже Ялты
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг — РИА Новости. Мэр Ялты Алексей Челпанов предложил жителям подумать о новом гербе города, так как нынешняя символика не отражает его дух.
Герб и флаг Ялты разработал заслуженный художник Украины Сергей Милокумов. Герб города представляет собой четырехугольный геральдический щит, пересеченный пурпурными и лазоревыми полосами. В сердце щита помещен золотой обернувшийся лев, над головой которого скрещены золотые ветви лавра и винограда. Сам щит увенчан золотой трехглавой "башней достоинства" и золотой пальмовой ветвью. Щитодержатели — золотые морские коньки, удерживающие хвостами под щитом серебряную девизную ленту с надписью золотыми буквами "Южная столица".

"Герб города — это не просто красивая эмблема. Он характеризует вектор движения региона и отражает то настроение, которое преобладает сегодня в обществе. <…> Возможно, стоит начать работу по разработке новой эмблемы. Этот вопрос поднимали и жители Ялты. По их словам, в гербе использованы скорее западноевропейские цвета, чем славянские", — написал Челпанов на Facebook.

По его словам, эту символику многие ялтинцы называют "чужой" и не отражающей дух города.
"Моя гражданская позиция как жителя Ялты заключается в том, что нашему городу нужно вернуться к истокам, исключив из герба все навязанные нам понятия. Считаю, что будет не лишним для более объективного взгляда на ситуацию направить этот вопрос на изучение в геральдические учреждения России", — заключил Челпанов.
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mdmiguel dios
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