Мэр Ялты предложил убрать из герба города "навязанные понятия"

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг — РИА Новости. Мэр Ялты Алексей Челпанов предложил жителям подумать о новом гербе города, так как нынешняя символика не отражает его дух.

Герб и флаг Ялты разработал заслуженный художник Украины Сергей Милокумов. Герб города представляет собой четырехугольный геральдический щит, пересеченный пурпурными и лазоревыми полосами. В сердце щита помещен золотой обернувшийся лев, над головой которого скрещены золотые ветви лавра и винограда. Сам щит увенчан золотой трехглавой "башней достоинства" и золотой пальмовой ветвью. Щитодержатели — золотые морские коньки, удерживающие хвостами под щитом серебряную девизную ленту с надписью золотыми буквами "Южная столица".

"Герб города — это не просто красивая эмблема. Он характеризует вектор движения региона и отражает то настроение, которое преобладает сегодня в обществе. <…> Возможно, стоит начать работу по разработке новой эмблемы. Этот вопрос поднимали и жители Ялты. По их словам, в гербе использованы скорее западноевропейские цвета, чем славянские", — написал Челпанов на Facebook.

По его словам, эту символику многие ялтинцы называют "чужой" и не отражающей дух города.