Мэр Ялты предложил убрать из герба города "навязанные понятия"

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг — РИА Новости. Мэр Ялты Алексей Челпанов предложил жителям подумать о новом гербе города, так как нынешняя символика не отражает его дух.
Герб и флаг Ялты разработал заслуженный художник Украины Сергей Милокумов. Герб города представляет собой четырехугольный геральдический щит, пересеченный пурпурными и лазоревыми полосами. В сердце щита помещен золотой обернувшийся лев, над головой которого скрещены золотые ветви лавра и винограда. Сам щит увенчан золотой трехглавой "башней достоинства" и золотой пальмовой ветвью. Щитодержатели — золотые морские коньки, удерживающие хвостами под щитом серебряную девизную ленту с надписью золотыми буквами "Южная столица".
"Герб города — это не просто красивая эмблема. Он характеризует вектор движения региона и отражает то настроение, которое преобладает сегодня в обществе. <…> Возможно, стоит начать работу по разработке новой эмблемы. Этот вопрос поднимали и жители Ялты. По их словам, в гербе использованы скорее западноевропейские цвета, чем славянские", — написал Челпанов на Facebook.
По его словам, эту символику многие ялтинцы называют "чужой" и не отражающей дух города.
"Моя гражданская позиция как жителя Ялты заключается в том, что нашему городу нужно вернуться к истокам, исключив из герба все навязанные нам понятия. Считаю, что будет не лишним для более объективного взгляда на ситуацию направить этот вопрос на изучение в геральдические учреждения России", — заключил Челпанов.
14 сентября 2018, 17:35РадиоДе Голль в свои ворота. Макрон поставил крест на гербе ФранцииОфициально у Франции нет герба. Геральдическое сочетание символов – это всего лишь ее эмблема. Поэтому многие лидеры уже считали себя вправе добавлять государственному символу что-то свое. Пришла очередь и Эммануэля Макрона.