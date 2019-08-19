Литва хочет создать коалицию против Белорусской АЭС, сообщили СМИ

ВАРШАВА, 19 авг - РИА Новости. Литва хочет создать международную коалицию против строящейся Белорусской АЭС, сообщает польский портал Литва хочет создать международную коалицию против строящейся Белорусской АЭС, сообщает польский портал BiznesAlert

Энергетическая конференция под патронажем экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса пройдет 22-23 августа. В ней примет участие, в частности, уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

Участники конференции намерены "обсудить вопросы в области энергетической безопасности, в том числе возможность создания коалиции против атомной электростанции, строящейся в белорусском Островце россиянами, которую Литва рассматривает в качестве экологической и экономической угрозы", говорится в сообщении.

Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области, в 50 километрах от столицы соседней Литвы. Генподрядчиком строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). Первый энергоблок станции планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020 году.