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РИА Новости
Ядерные технологии

Литва хочет создать коалицию против Белорусской АЭС, сообщили СМИ

12:07 19.08.2019 (обновлено: 17:51 19.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир СычевКорпус реактора для первого блока Белорусской АЭС на заводе "Атоммаш"
Корпус реактора для первого блока Белорусской АЭС на заводе Атоммаш
© РИА Новости / Владимир Сычев
Корпус реактора для первого блока Белорусской АЭС на заводе "Атоммаш". Архивное фото
ВАРШАВА, 19 авг - РИА Новости. Литва хочет создать международную коалицию против строящейся Белорусской АЭС, сообщает польский портал BiznesAlert.
Энергетическая конференция под патронажем экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса пройдет 22-23 августа. В ней примет участие, в частности, уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
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Участники конференции намерены "обсудить вопросы в области энергетической безопасности, в том числе возможность создания коалиции против атомной электростанции, строящейся в белорусском Островце россиянами, которую Литва рассматривает в качестве экологической и экономической угрозы", говорится в сообщении.
Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области, в 50 километрах от столицы соседней Литвы. Генподрядчиком строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). Первый энергоблок станции планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020 году.
Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве. Парламент этой страны постановил, что электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики. Минск, в свою очередь, гарантирует, что атомная станция будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.
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