Под Архангельском подростка ударило током во время селфи на крыше поезда

МУРМАНСК, 19 авг - РИА Новости. Следователи в Архангельской области проводят проверку после того, как двое подростков решили сделать эффектное селфи на крыше поезда, один подросток получил тяжелую электротравму и попал в реанимацию, сообщили в пресс-службе северо-западного следственного управления на транспорте СКР.

"По предварительным данным установлено, что 16 августа двое несовершеннолетних решили сделать так называемое селфи на поезде. В результате нахождения на одном из вагонов грузового поезда, стоящего на 4-м железнодорожном пути на станции Емца Архангельской области, один из подростков получил удар электрическим током высокого напряжения. В настоящее время ребенок находится в реанимации", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пострадавшему мальчику 12 лет. Следователи устанавливают обстоятельства, а также причины и условия происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следователи управления отмечают, что несмотря на все принимаемые меры, ситуация с травмированием людей на железнодорожном транспорте, в том числе в результате поражения техническим электричеством, остается тяжелой.