Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-19T12:01Z
https://ria.ru/20190819/1557631059.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/150126/17/1501261786_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_c13b4773e5aadafb68ff28a3d5893260.jpg
РИА Новости

Под Архангельском подростка ударило током во время селфи на крыше поезда

12:01 19.08.2019
552
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Машина Следственного комитета РФ. Архивное фото
МУРМАНСК, 19 авг - РИА Новости. Следователи в Архангельской области проводят проверку после того, как двое подростков решили сделать эффектное селфи на крыше поезда, один подросток получил тяжелую электротравму и попал в реанимацию, сообщили в пресс-службе северо-западного следственного управления на транспорте СКР.
"По предварительным данным установлено, что 16 августа двое несовершеннолетних решили сделать так называемое селфи на поезде. В результате нахождения на одном из вагонов грузового поезда, стоящего на 4-м железнодорожном пути на станции Емца Архангельской области, один из подростков получил удар электрическим током высокого напряжения. В настоящее время ребенок находится в реанимации", - говорится в сообщении.
Скоростной поезд Сапсан. Архивное фото
8 августа, 17:06РИА Новости
В СК рассказали о погибшем на крыше "Сапсана" зацепере
В ведомстве уточнили, что пострадавшему мальчику 12 лет. Следователи устанавливают обстоятельства, а также причины и условия происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Следователи управления отмечают, что несмотря на все принимаемые меры, ситуация с травмированием людей на железнодорожном транспорте, в том числе в результате поражения техническим электричеством, остается тяжелой.
"Основными причинами получения электротравм на железной дороге являются попытки перелезть через стоящие грузовые и электропоезда, занятие "зацеперством", стремление сделать эффектные фото на опасных объектах транспорта, игры в непредназначенных для этого местах", - пояснили в ведомстве.
Телефон. Архивное фото
3 декабря 2018, 15:15РИА Новости
В Москве предложили наказывать блогеров за публикацию опасного контента
1130410
Обсудить 0
СКРАрхангельская областьРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Жена Нетаньяху бросила на землю кусок приветственного каравая в Киеве
Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
РИА
Новости
Турецкая военная техника в городе Саракиб в Сирии
Турецкие военные вошли в сирийский Саракиб
Порт в Севастополе
Украина арестовала танкер, якобы поставлявший топливо Черноморскому флоту
Кадры полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Лента
новостей
Певец Филипп Киркоров во время церемонии вручения музыкальной премии BraVo в Москве
Директор Киркорова сообщил об оплате артистом всех штрафов ГИБДД
Таможня
В России вступили в силу новые правила ввоза фруктов и овощей
Дом в селе Патрикеево Ульяновской области, где произошло массовое убийство
Родственница убившего семью мальчика заявила, что его мать раньше выпивала
Корпус реактора для первого блока Белорусской АЭС на заводе Атоммаш
Литва хочет создать коалицию против Белорусской АЭС, сообщили СМИ
Граффити с Юрием Гагариным на фасаде дома №2 по улице Кутузовская в районе Новая Трехгорка
В Подмосковье появилось самое большое граффити с Гагариным
Турецкая военная техника в городе Саракиб в Сирии
Сирийские ВВС нанесли удар по турецкому конвою в Идлибе, сообщили СМИ
ДТП с участием автобуса в Саратове. 19 августа 2019
В Саратове столкнулись автобус и пять легковушек
Города России. Краснодар
Названы самые тихие и шумные города в России
Истребитель Ф/A-18 Хорнет ВВС Швейцарии сопровождает российский пассажирский самолет. 19 августа 2019
Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина
Сотрудники полиции Испании в провинции Жирона, Каталония
Ребенок с отцом утонули на глазах у матери на популярном курорте в Испании
Отдыхающие на городском пляже Ялты
Мэр Ялты предложил убрать из герба города "навязанные понятия"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:13В Совфеде прокомментировали запуск запрещенной ДРСМД ракеты в США
09:03ОНФ проверит доступность бесплатных медосмотров для работников школ
09:00На Урале проверят санаторий после заболевания детей кишечной инфекцией
08:58В Хабаровске в конце недели ожидают пятую волну паводка
08:57В Югре ищут детей, которые уехали на лодке на рыбалку и не вернулись
08:55СМИ сообщили о новом способе краж денег с банковских карт
08:49В США наградят военных, служащих на границе с Мексикой, сообщили СМИ
08:39"Ъ": Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в Арктике
08:39В Киеве в результате конфликта со стрельбой пострадали три человека
08:33Индия вывела станцию "Чандраян-2" на орбиту Луны
08:32Пентагон опубликовал видео запуска ракеты, запрещенной ДРСМД
08:31Суд в Киргизии продлил срок ареста экс-президента Алмазбека Атамбаева
08:28Жителю Сургута, чей вагончик снесли, пока он отсутствовал, предложили жилье
08:27В Гонконге мужчина с ножом ранил троих человек
08:23В ДТП под Новосибирском пострадали семь граждан Узбекистана
08:22В ЛНР за минувшие сутки не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ
08:18В Приморье восстановили проезд к четырем селам, отрезанным паводком
08:13Huawei обвинила США в нарушении принципов рыночной конкуренции
08:10Вторник в Москве может стать самым теплым днем в августе
07:55В Приангарье три человека погибли в ДТП на трассе "Сибирь"
Лента новостейМолния