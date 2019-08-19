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РИА Новости

МИД предупредил россиян о вспышке лихорадки денге в Коста-Рике

11:44 19.08.2019
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПобережье Коста-Рики
Побережье Коста-Рики
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российский МИД предупредил сограждан о вспышке лихорадки денге в Коста-Рике.
"Коста-Рика – в стране зафиксирована вспышка лихорадки денге", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
По данным Всемирной организации здравоохранения денге переносится при укусах комаров, инфицированных каким-либо одним из четырех вирусов денге.
Лихорадка денге, симптомы которой варьируются от сильной головной боли и высокой температуры до внутренних кровотечений, опасна прежде всего возможностью повторных заболеваний: у больного, перенесшего лихорадку, вырабатывается иммунитет только к одной из четырех вариаций вируса, вызывающих ее. Повторные заболевания обычно протекают тяжелее первичных, и с ними связано наибольшее количество смертельных случаев. Чаще всего лихорадкой денге заболевают дети и люди среднего и пожилого возраста, однако до половины смертельных случаев приходится на взрослых людей в возрасте от 20 до 40 лет. Специальных противовирусных лекарств от денге нет.
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МИД РФКоста-РикаВ мире
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