К поиску пропавшей в Нижегородской области девочки привлекают добровольцев

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Нижегородские волонтеры призывают добровольцев принять участие в поисках пятилетней девочки, пропавшей днем в воскресенье в лесу в Нижегородской области, сообщается на странице поисково-спасательной группы "Рысь" в соцсети "ВКонтакте".

Пятилетняя девочка, приехавшая с родственниками в деревню Степановка Вознесенского района Нижегородской области, ушла из дома днем в воскресенье. До настоящего времени ее местонахождение не известно. В районе организованы масштабные мероприятия по поиску девочки. Всю ночь ребенка искали более 200 человек - сотрудники полиции и Росгвардии, волонтеры и местные жители. СУСК России по Нижегородской области по факту безвестного исчезновения ребёнка проводится доследственная проверка.

"Девочка не найдена, поиск продолжается. Очень нужны люди", - говорится в сообщении поисково-спасательной группы "Рысь".

Также на странице поисковиков размещено обращение к водителям, проезжавшим по трассе в районе пропажи девочки, с просьбой предоставить записи с видеорегистраторов.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, на поиски пропавшей девочки в понедельник направлены сотрудники еще двух районных отделов полиции.