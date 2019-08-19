К поиску пропавшей в Нижегородской области девочки привлекают добровольцев

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Нижегородские волонтеры призывают добровольцев принять участие в поисках пятилетней девочки, пропавшей днем в воскресенье в лесу в Нижегородской области, сообщается на странице поисково-спасательной группы "Рысь" в соцсети "ВКонтакте".
Пятилетняя девочка, приехавшая с родственниками в деревню Степановка Вознесенского района Нижегородской области, ушла из дома днем в воскресенье. До настоящего времени ее местонахождение не известно. В районе организованы масштабные мероприятия по поиску девочки. Всю ночь ребенка искали более 200 человек - сотрудники полиции и Росгвардии, волонтеры и местные жители. СУСК России по Нижегородской области по факту безвестного исчезновения ребёнка проводится доследственная проверка.
"Девочка не найдена, поиск продолжается. Очень нужны люди", - говорится в сообщении поисково-спасательной группы "Рысь".
Также на странице поисковиков размещено обращение к водителям, проезжавшим по трассе в районе пропажи девочки, с просьбой предоставить записи с видеорегистраторов.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, на поиски пропавшей девочки в понедельник направлены сотрудники еще двух районных отделов полиции.
"К поискам малышки подключили еще два районных ОВД – из Кулебак и Выксы. Таким образом, задействованы сотрудники полиции десяти районов Нижегородской области. С каждого РОВД направили по 10-15 человек. Они работают в две смены - одни ищут 8 часов, потом их сменяют другие. И так - пока не найдут ребенка", - рассказали в пресс-службе регионального ведомства.