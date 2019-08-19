В Барселоне ограбили посла Афганистана в Испании

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Посла Афганистана в Испании ограбили в Барселоне, сообщает газета Посла Афганистана в Испании ограбили в Барселоне, сообщает газета Periodico со ссылкой на полицию.

По данным издания, группа молодых людей в воскресенье вечером напала на дипломата в самом центре города на улице Лаетана. Злоумышленники повалили мужчину на землю и похитили у него часы марки Bulgari стоимостью 17 тысяч евро.

Потерпевший, постоянная резиденция которого находится в Мадриде, обратился в полицию. В результате инцидента он получил травму ноги.