В Барселоне ограбили посла Афганистана в Испании

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Посла Афганистана в Испании ограбили в Барселоне, сообщает газета Periodico со ссылкой на полицию.
По данным издания, группа молодых людей в воскресенье вечером напала на дипломата в самом центре города на улице Лаетана. Злоумышленники повалили мужчину на землю и похитили у него часы марки Bulgari стоимостью 17 тысяч евро.
Потерпевший, постоянная резиденция которого находится в Мадриде, обратился в полицию. В результате инцидента он получил травму ноги.
В конце июня жертвой ограбления в Барселоне стала высокопоставленная чиновница правительства Южной Кореи. В момент нападения она упала на асфальт и потеряла сознание. Ее доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.