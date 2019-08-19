В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев

Сирийские беженцы возвращаются из Ливана в родные дома в поселении Бейт-Джинн. Архивное фото

Сирийские беженцы возвращаются из Ливана в родные дома в поселении Бейт-Джинн

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Свыше 1000 беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 039 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 362 человека (женщин – 109, детей – 185), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 677 человек (женщин – 203, детей – 185)", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток возвратились восемь граждан Сирии.

Инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2,8 гектара территории провинций Дераа и Дамаск. Обнаружено и уничтожено 39 взрывоопасных предметов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирии продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.