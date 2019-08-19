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РИА Новости

В Челябинской области в ДТП погибли два человека

09:27 19.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ЧЕЛЯБИНСК, 19 авг - РИА Новости. Два человека погибли, подросток и ребенок получили травмы при столкновении автомобиля ВАЗ и иномарки на трассе в Челябинской области в понедельник, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.
По данным полиции, около 08.45 (06.45 мск) на 35-м километре автодороги Троицк - Степное произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2106 и Suzuki Grand Vitara.
"В результате ДТП погибли 70-летний водитель отечественного автомобиля и его 67-летняя женщина-пассажир. Находившиеся в салоне того же авто несовершеннолетние девочки 14 и 9 лет получили травмы и были госпитализированы", - говорится в сообщении.
На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, уточняется в сообщении.
Известно, что все участники происшествия являются жителями Троицкого района. Водитель иномарки, 42-летний мужчина, ехал в сторону Магнитогорска.
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