В Челябинской области в ДТП погибли два человека

ЧЕЛЯБИНСК, 19 авг - РИА Новости. Два человека погибли, подросток и ребенок получили травмы при столкновении автомобиля ВАЗ и иномарки на трассе в Челябинской области в понедельник, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.

По данным полиции, около 08.45 (06.45 мск) на 35-м километре автодороги Троицк - Степное произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2106 и Suzuki Grand Vitara.

"В результате ДТП погибли 70-летний водитель отечественного автомобиля и его 67-летняя женщина-пассажир. Находившиеся в салоне того же авто несовершеннолетние девочки 14 и 9 лет получили травмы и были госпитализированы", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, уточняется в сообщении.