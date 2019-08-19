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РИА Новости

После гибели женщины и троих детей при пожаре под Иркутском возбудили дело

09:09 19.08.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Возбуждено дело по факту гибели женщины, ее дочери, внука и внучки во время пожара в доме в Иркутской области, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что женщина и трое детей погибли при пожаре в частном доме в поселке Мишелевка Иркутской области.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", по факту гибели четырех человек, в том числе несовершеннолетних, в результате пожара", - говорится в сообщении.
Сообщается, что 18 августа при разборе завала после пожара, произошедшего днем в доме на улице Мира в поселке Мишелевка Усольского района, были обнаружены четыре обгоревших тела - 41-летней женщины, ее трехлетней дочери, годовалого внука и трехлетней внучки. По предварительным данным, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки.
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Произведен осмотр места происшествия, назначены экспертизы, допрашиваются очевидцы пожара. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Будет дана юридическая оценка деятельности должностных лиц органов системы профилактики, а также будут устанавливаться причины и условия, способствовавшие совершению преступления, сообщили в ведомстве.
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Следственный комитет РФИркутская областьПроисшествия
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