После гибели женщины и троих детей при пожаре под Иркутском возбудили дело

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Возбуждено дело по факту гибели женщины, ее дочери, внука и внучки во время пожара в доме в Иркутской области, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что женщина и трое детей погибли при пожаре в частном доме в поселке Мишелевка Иркутской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", по факту гибели четырех человек, в том числе несовершеннолетних, в результате пожара", - говорится в сообщении.

Сообщается, что 18 августа при разборе завала после пожара, произошедшего днем в доме на улице Мира в поселке Мишелевка Усольского района, были обнаружены четыре обгоревших тела - 41-летней женщины, ее трехлетней дочери, годовалого внука и трехлетней внучки. По предварительным данным, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки.