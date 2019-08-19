После гибели женщины и троих детей при пожаре под Иркутском возбудили дело

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Возбуждено дело по факту гибели женщины, ее дочери, внука и внучки во время пожара в доме в Иркутской области, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что женщина и трое детей погибли при пожаре в частном доме в поселке Мишелевка Иркутской области.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", по факту гибели четырех человек, в том числе несовершеннолетних, в результате пожара", - говорится в сообщении.
Сообщается, что 18 августа при разборе завала после пожара, произошедшего днем в доме на улице Мира в поселке Мишелевка Усольского района, были обнаружены четыре обгоревших тела - 41-летней женщины, ее трехлетней дочери, годовалого внука и трехлетней внучки. По предварительным данным, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки.
Произведен осмотр места происшествия, назначены экспертизы, допрашиваются очевидцы пожара. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Будет дана юридическая оценка деятельности должностных лиц органов системы профилактики, а также будут устанавливаться причины и условия, способствовавшие совершению преступления, сообщили в ведомстве.