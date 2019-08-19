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РИА Новости

По делу о пожаре в отеле в Одессе задержали еще трех человек, сообщили СМИ

08:58 19.08.2019 (обновлено: 09:54 19.08.2019)
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Автомобиль украинской полиции
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
КИЕВ, 19 авг - РИА Новости. Еще трех человек задержали по делу о пожаре в отеле в Одессе, при котором погибли девять человек, сообщает издание "Думская" со ссылкой на источник.
Отель "Токио стар" дважды горел 17 августа. Пламя охватило около тысячи квадратных метров. Девять человек погибли, еще 10 пострадали. Полиция возбудила дело. В госслужбе по ЧС области сообщили, что в июле текущего года в отеле планировалось проведение проверки пожарной безопасности, однако из-за смены формы собственности представителя госслужбы не допустили на объект. Среди пострадавших - гражданин Литвы и гражданин Сьерра-Леоне. Полиция рассматривает три версии пожара. По предварительным данным, очагом возгорания могла стать электрощитовая. Ранее полиция задержала владельца отеля.
"В следственных действиях участвует СБ Украины. В "Токио стар" изъяли документы, деньги из сейфа на ресепшене, обыскали номера. Также обыскали принадлежащие (хозяину отеля - ред.) Вадиму (Черному - ред.) апартаменты. В "Зирке" (отель также принадлежит Черному - ред.) обыски, насколько мне известно, еще идут. Задержаны управляющая "Зиркой" Валентина Ивановна и двое техников, которые занимались проводкой и мелким ремонтом", - приводит слова собеседника издание..
По данным издания, правоохранители после пожара начали масштабную операцию, в воскресенье обыски провели на всех объектах, принадлежащих владельцу отеля "Токио стар", в том числе и в самом отеле.
На месте пожара в гостинице Токио Стар в Одессе, Украина. 17 августа 2019
18 августа, 09:43РИА Новости
В Одессе задержали владельца отеля, где при пожаре погибли девять человек
Как отмечается, работники отеля говорят, что пожар начался в помещении прачечной, и за считанные минуты распространился до верхнего этажа. Из возможных причин, кроме замыкания, называют некачественный ремонт (за несколько дней до пожара в районе прачечной работали с проводкой) и ненамеренный поджог. "У нас в отеле есть маленькие комнаты без окон. Курить запрещено, но были нарушения этого запрета. От чего точно загорелось, никто пока не говорит", — добавил собеседник.
Прокуратура Одесской области сообщила, что правоохранители исключили версию о том, что пожар в отеле "Токио стар" в Одессе устроили для сокрытия убийства. "Версия о том, что людей в отеле убили, а потом злоумышленники совершили поджог с целью сокрытия следов преступления, оказалась несостоятельной", - цитирует сообщение прокуратуры агентство УНИАН.
Как отмечается, согласно выводам экспертов, люди погибли в результате пожара – от вдыхания токсичных продуктов горения и прочего. По данным прокуратуры, вероятнее всего, возгорание началось в щитке прачечной, расположенной в конце коридора.
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