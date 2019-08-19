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РИА Новости

В Хакасии будут судить мужчину, помогавшего террористам

07:15 19.08.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 19 авг - РИА Новости. Дальневосточный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Хакасии, отправившего деньги воющему на стороне ИГ* родственнику, сообщает прокуратура Хакасии.
По ее данным, уголовное дело о финансировании терроризма возбуждено по части 1 статьи 205.1 УК РФ.
"По версии следствия, в 2016 году обвиняемый с целью оказания финансовой помощи своему родственнику, участвующему на территории Сирийской Арабской Республики в деятельности международной террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта"*, в том числе приобретении им оружия, боеприпасов, обмундирования и медикаментов, осуществил перевод ему 42 тысячи рублей", - говорится в сообщении.
Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет лишения свободы.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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