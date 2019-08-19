В Хакасии будут судить мужчину, помогавшего террористам

"По версии следствия, в 2016 году обвиняемый с целью оказания финансовой помощи своему родственнику, участвующему на территории Сирийской Арабской Республики в деятельности международной террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта"*, в том числе приобретении им оружия, боеприпасов, обмундирования и медикаментов, осуществил перевод ему 42 тысячи рублей", - говорится в сообщении.