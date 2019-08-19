В муниципалитете Алтая состоялся тестовый запуск судна на воздушной подушке

Судно на воздушной подушке "Пегас 5" приобретено на средства краевого бюджета, выделенные по инициативе губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Ранее во время рабочего визита в Камень-на-Оби глава региона обратил внимание на серьезную проблему - отсутствие в межсезонье полноценного сообщения между право- и левобережной частями Каменского района.

"В автопарке администрации района уже есть подобное судно, но оно предназначено исключительно для экстренных случаев. Новый "Пегас" будет осуществлять перевозки пассажиров в частном порядке", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "Пегас" универсален для любых климатических условий, легко проходит по льдам, болотистой местности, ледовой крошке. Это "внедорожник" в мире маломерного судоходства, и он способен вместить пять человек. Сейчас администрация района готовит тендер для определения перевозчика. Вероятно, уже этой осенью в период между окончанием речной навигации и становлением ледовой переправы новое судно обеспечит стабильное сообщение правобережного анклава с "материком".