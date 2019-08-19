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РИА Новости

В муниципалитете Алтая состоялся тестовый запуск судна на воздушной подушке

07:13 19.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкНа судостроительном заводе "Море" в Феодосии
На судостроительном заводе Море в Феодосии
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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БАРНАУЛ, 19 авг - РИА Новости. Тестовый запуск судна на воздушной подушке состоялся в Каменском районе Алтайского края, сообщает пресс-служба правительства региона.
Судно на воздушной подушке "Пегас 5" приобретено на средства краевого бюджета, выделенные по инициативе губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Ранее во время рабочего визита в Камень-на-Оби глава региона обратил внимание на серьезную проблему - отсутствие в межсезонье полноценного сообщения между право- и левобережной частями Каменского района.
"В автопарке администрации района уже есть подобное судно, но оно предназначено исключительно для экстренных случаев. Новый "Пегас" будет осуществлять перевозки пассажиров в частном порядке", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что "Пегас" универсален для любых климатических условий, легко проходит по льдам, болотистой местности, ледовой крошке. Это "внедорожник" в мире маломерного судоходства, и он способен вместить пять человек. Сейчас администрация района готовит тендер для определения перевозчика. Вероятно, уже этой осенью в период между окончанием речной навигации и становлением ледовой переправы новое судно обеспечит стабильное сообщение правобережного анклава с "материком".
Сотрудники МЧС
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