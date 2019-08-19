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РИА Новости

В Иркутской области четыре человека погибли при пожаре в частном доме

06:52 19.08.2019
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Женщина и трое детей погибли при пожаре в частном доме в поселке Мишелевка Иркутской области, сообщается на сайте МЧС по региону.
По данным ведомства, возгорание произошло 18 августа на площади 45 квадратных метров. Уточняется, что предполагаемой причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании электрооборудования.
"Внутри дома были обнаружены погибшими 41-летняя женщина, ее 4-летняя дочь и двое внуков, полуторагодовалый мальчик и 3-летняя девочка", - говорится в сообщении.
В МЧС уточняют, что погибшая женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и не могла покинуть горящий дом самостоятельно и помочь детям.
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