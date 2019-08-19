В Иркутской области четыре человека погибли при пожаре в частном доме

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Женщина и трое детей погибли при пожаре в частном доме в поселке Мишелевка Иркутской области, сообщается на сайте МЧС по региону.

По данным ведомства, возгорание произошло 18 августа на площади 45 квадратных метров. Уточняется, что предполагаемой причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании электрооборудования.

"Внутри дома были обнаружены погибшими 41-летняя женщина, ее 4-летняя дочь и двое внуков, полуторагодовалый мальчик и 3-летняя девочка", - говорится в сообщении.