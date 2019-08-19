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РИА Новости

В Индии не менее 11 человек погибли в ДТП с автобусом

06:51 19.08.2019
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© Flickr / meg and rahulСкорая помощь, Индия
Скорая помощь, Индия
© Flickr / meg and rahul
Скорая помощь, Индия. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. По меньшей мере 11 человек погибли, более 12 пострадали в ДТП с автобусом в штате Махараштра в центральной части Индии, сообщает телеканал NDTV.
Авария произошла в воскресенье поздно вечером. Государственный автобус направлялся из города Аурангабад в населенный пункт Шахада. По дороге он столкнулся с грузовиком в округе Дхуле, заявили в полиции. Водители обеих машин погибли.
Число погибших может увеличиться. Пострадавшие доставлены в больницу.
Издание DNA сообщает, что погибло 13 человек и еще 20 пострадали. Согласно информации источников издания, в автобусе находилось 45 пассажиров. Восемь из них в больнице в критическом состоянии.
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