Из зон подтопления в Хабаровском крае и ЕАО эвакуировали 46 человек

ХАБАРОВСК, 19 авг - РИА Новости. Спасатели эвакуировали и перевезли 40 человек из подтопленных территорий села Лермонтовка Хабаровского края, а также эвакуировали шесть человек из зоны подтопления в соседней Еврейской АО, сообщает ДВРЦ МЧС России в понедельник.
"За минувшие выходные спасатели эвакуировали и обеспечили перевозку более 40 жителей села Лермонтовка, чьи дома и подворья оказались в зоне подтопления... Среди эвакуированных был пожилой мужчина – инвалид, которому требовалась медицинская помощь. Спасатели буквально на руках вынесли пострадавшего из зоны затопления, транспортировали на сушу - до автомобиля скорой помощи. Пенсионер был доставлен в районную больницу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вторая группа спасателей ДВРПСО с субботы оказывает помощь жителям поселков Приамурский и Николаевка Еврейской АО. За выходные они укрепили более 200 метров дамб, эвакуировали шесть человек.
Также сообщается, что в Комсомольске-на-Амуре спасатели укрепили дамбу в микрорайоне Менделеева. Кроме того, сотрудники ДВРПСО патрулируют остров Кабельный на Амуре под Хабаровском, где затоплены дачные участки.
Ранее сообщалось, что из-за паводков в Хабаровском крае и Еврейской АО объявлен режим ЧС. Паводковую ситуацию осложнили прошедшие на минувшей неделе тайфуны "Лекима" и "Кроса". В воскресенье в Хабаровске было подтоплено 37 жилых домов, более 150 приусадебных участков. На остальной территории края подтопило 55 жилых домов, несколько участков дорог и сотни приусадебных и земельных участков. На островах под Хабаровском в воде оказались около 1,7 тысячи дач.