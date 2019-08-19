Из зон подтопления в Хабаровском крае и ЕАО эвакуировали 46 человек

ХАБАРОВСК, 19 авг - РИА Новости. Спасатели эвакуировали и перевезли 40 человек из подтопленных территорий села Лермонтовка Хабаровского края, а также эвакуировали шесть человек из зоны подтопления в соседней Еврейской АО, сообщает ДВРЦ МЧС России в понедельник.

"За минувшие выходные спасатели эвакуировали и обеспечили перевозку более 40 жителей села Лермонтовка, чьи дома и подворья оказались в зоне подтопления... Среди эвакуированных был пожилой мужчина – инвалид, которому требовалась медицинская помощь. Спасатели буквально на руках вынесли пострадавшего из зоны затопления, транспортировали на сушу - до автомобиля скорой помощи. Пенсионер был доставлен в районную больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вторая группа спасателей ДВРПСО с субботы оказывает помощь жителям поселков Приамурский и Николаевка Еврейской АО. За выходные они укрепили более 200 метров дамб, эвакуировали шесть человек.

Также сообщается, что в Комсомольске-на-Амуре спасатели укрепили дамбу в микрорайоне Менделеева. Кроме того, сотрудники ДВРПСО патрулируют остров Кабельный на Амуре под Хабаровском, где затоплены дачные участки.