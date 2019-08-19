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РИА Новости

В Авиалесоохране отчитались о тушении пожаров в российских лесах за сутки

03:41 19.08.2019 (обновлено: 03:42 19.08.2019)
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© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в России, которые активно тушили, уменьшилась за прошедшие сутки на 18 945 гектаров, сообщает федеральная Авиалесоохрана.
Днем ранее сообщалось, что в России зафиксировали 75 лесных пожаров на площади 104 341 гектар.
"На 00.00 мск 19.08.2019 на территории Российской Федерации действовало 56 лесных пожаров на площади 85 396 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.
Наибольшую площадь пожары охватили в Красноярском крае – действуют 26 пожаров на землях лесного фонда площадью 54,9 тысячи гектаров. В Иркутской области тушили восемь пожаров площадью 14,6 тысячи гектаров.
В четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии - объявлен режим ЧС. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгораний могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента РФ Владимира Путина к тушению привлекались 10 самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.
Дым от лесных пожаров
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