Яблочный спас. Что делать с освященными фруктами

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Артем Буденный. В понедельник православные верующие отмечают Преображение Господне, или Яблочный спас — один из 12 главных христианских праздников. Как преобразиться человеку, не потерять вкус к жизни, с кем необходимо делиться урожаем и можно ли уносить из храма "чужие" яблоки, разбирался корреспондент РИА новости.

Изменение формы

"Метаморфосис", или "изменение формы", — так еще называют Преображение Господне. Согласно Евангелию, Иисус призвал трех из 12 апостолов подняться с ним на вершину горы, где "просияло лицо его, как солнце, одежды сделались белыми, как свет". А потом "облако светлое осенило" апостолов и голос "из облака" сказал: "Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте".

"Ученики поняли, что под покровом человеческой плоти Иисуса скрывается Бог, — объясняет протоиерей Павел Великанов, завкафедрой богословия Московской духовной академии и семинарии. — Преображение — это свидетельство того, что человек здесь на Земле может быть причастным божественному свету, настроиться на эту волну святости.

Свой Фавор

Принято считать, что Преображение Господне произошло на горе Фавор, хотя напрямую об этом в Евангелии не сказано. Говорят, до сих пор на эту гору в день Преображения опускается облако, покрывая собой людей, которые приходят туда на праздник. В IV веке там возвели христианский храм в честь свидетелей Преображения — апостолов Петра, Иоанна и Иакова.

За две тысячи лет свои "Фаворы" — горы преображения — появились во многих святых для христиан местах. Есть такие и на Соловках, и на Валааме. Да и оба эти монастыря — Спасо-Преображенские.

На Валаамском "Фаворе" стоит главный монастырский собор, а у подножья горы — практически на скальной породе — разбит яблоневый сад, многим деревьям больше 100 лет. Монахи говорят, что получилось это благодаря труду и молитве, каждый год сад приносит обильный урожай.

Райский сад

"Все, что подвластно человеку, может быть им освящено; может стать частью Царства Божия, если это Царство Божие будет внутри нас", — говорил христианский мыслитель митрополит Антоний Сурожский. Поэтому хлеб и вино во время каждой Божественной литургии превращаются в Тело и Кровь Христовы, а в праздники урожая в церквях освящают все плоды, которые приносят верующие.

Праздник Преображения Господня отмечают на исходе лета, в августе, когда собирают урожай. В храмах читают специальную молитву "На освящение плодов". Сама традиция освящать "начатки плодов" еще ветхозаветная. "Это жертва: мы приносим Богу плоды — часть нашего урожая в благодарность за этот урожай", — отмечает отец Павел.

"На Преображение полагается освящать виноград, из которого потом готовят вино для Евхаристии, — уточняет отец Павел Великанов. — Но в центральной России вместо винограда в храмы приносят то, что созревает у нас".

А вот традиции освящать варенье, пироги и пастилу в Церкви нет, утверждает шеф-повар и знаток русской кухни Максим Сырников: "Это все готовили осенью, ближе к холодам. В храм несли только свежие фрукты". Более того, некоторые считают, что есть яблоки до Преображения — грех. Но есть и другая традиция: не уносить освященные яблоки домой, а оставлять в храме или раздавать. В Евангелии Господь не раз призывает людей приносить "плоды" — делать добрые дела и посвящать их Богу.

Время плодов

"Христос открывается только тем, кто к этому уже готов. Даже не всех учеников он взял с собой на гору Фавор. А если человек не созрел, такое свидетельство может лишь обострить, а не разрешить кризис. Это удивительная деликатность по отношению к человеческой свободе", — рассуждает отец Павел.

Человек — существо нестабильное, постоянно меняющееся, считает священник. "Есть две крайние точки: богоподобие — преображение и звероподобие, или осатанение. И каждый из нас колеблется между этих крайностей, а жизнь — вариации между ними", — уверен священник.

Чтобы не терять "тональности" и внутреннего света, священник рекомендует развивать к этому вкус и сторониться в жизни всякой фальши.