Кадыров назвал поставленное его отцом условие по будущему Чечни

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, на каком условии его отец согласился подписать документ о развитии региона в составе России. Об этом он Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, на каком условии его отец согласился подписать документ о развитии региона в составе России. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу On TV.

По его словам, в ходе переговоров с российским руководством Ахмат-Хаджи Кадыров заявил о необходимости общенационального референдума по этому вопросу.

"Нет, я должен спросить это у своего народа. Когда мы проведем референдум, если мой народ проголосует за эту бумагу, скажет, что <…> мы часть территории России, мы хотим жить в составе России, тогда я подпишу бумагу", — приводит Кадыров-младший слова своего отца.