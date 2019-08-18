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РИА Новости

Кадыров назвал поставленное его отцом условие по будущему Чечни

23:34 18.08.2019 (обновлено: 23:40 18.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, на каком условии его отец согласился подписать документ о развитии региона в составе России. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу On TV.
По его словам, в ходе переговоров с российским руководством Ахмат-Хаджи Кадыров заявил о необходимости общенационального референдума по этому вопросу.
"Нет, я должен спросить это у своего народа. Когда мы проведем референдум, если мой народ проголосует за эту бумагу, скажет, что <…> мы часть территории России, мы хотим жить в составе России, тогда я подпишу бумагу", — приводит Кадыров-младший слова своего отца.
В 2003 году состоялся всенародный референдум, на котором была принята первая в истории современной Чечни конституция, закрепившая развитие региона в составе России. Около 96 процентов проголосовавших поддержали предложенную конституцию, автором которой был президент Ахмат-Хаджи Кадыров. После ее принятия Кадыров подписал указ об объявлении 23 марта Днем Конституции. В Чечне он является выходным.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступает на торжественном мероприятии, посвященном Дню мира в Чеченской Республике, в Государственном театрально-концертном зале в Грозном. 16 апреля 2019
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