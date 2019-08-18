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РИА Новости

Число погибших при аварии с бензовозом в Танзании возросло до 95 человек

23:11 18.08.2019
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Капельницы . Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Число погибших в результате аварии с бензовозом на востоке Танзании увеличилось до 95 человек, сообщает местная газета Mwananchi со ссылкой на медиков.
Ранее сообщалось о 89 погибших.
Бензовоз перевернулся и загорелся в городе Морогоро утром 10 августа. По данным очевидцев, водитель бензовоза пытался избежать столкновения с мотоциклистом, но не справился с управлением, и машина опрокинулась. Многие местные жители погибли, пытаясь собрать утекающее топливо. Президент Танзании Джон Магуфули в связи с происшествием на следующий день объявил в стране трехдневный траур.
Медики сообщили в субботу, что число погибших увеличилось до 94. После этого в больницу Muhimbili National Hospital был доставлен человек, пострадавший в результате инцидента. Однако позднее, ночью, скончался один из пострадавших, который лечился в этой больнице. Тем самым общее число погибших достигло 95.
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"Все раненые находятся в отделении интенсивной терапии", - приводится цитата представителя больницы Аминеля Алигеши в заявлении на сайте организации.
Там также указано, что в больнице осталось 20 человек, которые пострадали в результате аварии.
Морогоро входит в десятку самых крупных городов Танзании, он расположен примерно в 260 километрах от столицы.
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