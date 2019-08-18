Число погибших при аварии с бензовозом в Танзании возросло до 95 человек

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Число погибших в результате аварии с бензовозом на востоке Танзании увеличилось до 95 человек, сообщает местная газета Число погибших в результате аварии с бензовозом на востоке Танзании увеличилось до 95 человек, сообщает местная газета Mwananchi со ссылкой на медиков.

Ранее сообщалось о 89 погибших.

Бензовоз перевернулся и загорелся в городе Морогоро утром 10 августа. По данным очевидцев, водитель бензовоза пытался избежать столкновения с мотоциклистом, но не справился с управлением, и машина опрокинулась. Многие местные жители погибли, пытаясь собрать утекающее топливо. Президент Танзании Джон Магуфули в связи с происшествием на следующий день объявил в стране трехдневный траур.

Медики сообщили в субботу, что число погибших увеличилось до 94. После этого в больницу Muhimbili National Hospital был доставлен человек, пострадавший в результате инцидента. Однако позднее, ночью, скончался один из пострадавших, который лечился в этой больнице. Тем самым общее число погибших достигло 95.

"Все раненые находятся в отделении интенсивной терапии", - приводится цитата представителя больницы Аминеля Алигеши в заявлении на сайте организации.

Там также указано, что в больнице осталось 20 человек, которые пострадали в результате аварии.