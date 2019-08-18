Директор школы рассказал об убившем семью ученике

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Директор школы, в которой учился подросток, убивший свою семью и покончивший с собой, заявил, что никто не верит в случившееся. Об этом сообщает телеканал Директор школы, в которой учился подросток, убивший свою семью и покончивший с собой, заявил, что никто не верит в случившееся. Об этом сообщает телеканал "РЕН ТВ"

"Никто не верит и я в том числе. В любой ситуации не видел его раздраженным. Я не видел его каким-то, может быть, наоборот апатичным", — сказал Исайкин.

По его словам, подросток всегда был уравновешенным, был в хороших отношениях как с учителями, так и с одноклассниками. С молодым человеком никогда не было конфликтов, и он был прилежным учеником.

В воскресенье в одном из домов в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области были найдены тела пяти человек: 66-летного мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух четырехлетних детей с признаками насильственной смерти.

Позже возле вышки сотовой связи неподалеку от села обнаружили тело родственника погибших – 16-летнего подростка. По предварительным данным, он топором убил членов своей семьи, после чего покончил с собой.