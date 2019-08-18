ЦОДД предупредил о затруднениях из-за закрытия участка красной ветки метро

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупреждает, что движение в районе закрытых станций Сокольнической линии московского метро может быть затруднено в понедельник в утренний час пик, и просит водителей отказаться от поездок в район этих станций на личном транспорте.

Как сообщала пресс-служба столичного метрополитена, с 18 по 24 августа для пассажиров будут закрыты девять станций Сокольнической линии: "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарево", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". В этот период движение поездов по "красной" ветке будет осуществляться только на участке между станциями "Бульвар Рокоссовского" и "Университет".

Такие ограничения необходимы для завершения проходки юго-западного участка БКЛ.

"Центр организации дорожного движения призывает водителей отказаться от поездок в районы, прилегающие к закрытому участку Сокольнической линии метро на личном транспорте. Завтра в утренний час пик ожидаются затруднения на Ленинском проспекте и проспекте Вернадского, а также Киевском шоссе по направлению в центр", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что вдоль проспекта Вернадского, Ленинского проспекта, Киевского шоссе, проектируемого проезда 905 и 907, и автодороги Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе работают выделенные полосы, где приоритет отдается наземному городскому транспорту.