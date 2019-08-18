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РИА Новости
Война в Сирии

Российские военные зафиксировали 35 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации

22:02 18.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела жилых районов в Сирии
Последствия обстрела жилых районов в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Последствия обстрела жилых районов в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российские военные за прошедшие сутки зафиксировали 35 обстрелов в САР, боевики обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Алеппо, Латакия и Идлиб, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Алексей Бакин.
Руководитель ЦПВС заявил, что продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации.
"Семнадцатого августа зафиксировано 35 обстрелов", - сказал Бакин.
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По его словам, боевики обстреляли населенные пункты Ниц, Кафр-Хамра, Маканис-Эд-Дувайри, Алеппо, Хай-Эш-Шейх-Маскуд, Халидия, Сабикия, Эль-Бурайкат, Халаса, Биньямин провинции Алеппо; Чекурджак, Айн-Эль-Кантара, Эз-Зиара, Калъят-Марза, Эль-Арейм, Кермель, Хамрат, Джейед, Сараф, Кульджок, Сандран провинции Латакия; Эс-Салихия провинции Идлиб.
Бакин также рассказал, что за прошедшие сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели две гуманитарные акции в населенных пунктах Бдира провинции Тартус и Хатла провинции Дейр-Эз-Зор, где выдали тысячу продовольственных наборов общим весом 4,95 тонны.
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Война в СирииВойна в СирииДейр-эз-Зор (мухафаза)Латакия (город)Сирия
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