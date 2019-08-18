Силовики восемь раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Украинские силовики за воскресенье восемь раз нарушили перемирие в Донбассе, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 13 мин, сказал журналистам представитель ДНР в совместном центре о контролю и координации режима прекращения огня.

"Сегодня с 6.05 до 20.25 (совпадает с мск) нами были зафиксированы восемь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. По территории республики были выпущены 13 мин калибром 82 миллиметра. Под обстрелом оказались районы шести населенных пунктов", - сказал представитель ведомства.