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РИА Новости

Силовики восемь раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

22:00 18.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками в Донбассе
Разрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Украинские силовики за воскресенье восемь раз нарушили перемирие в Донбассе, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 13 мин, сказал журналистам представитель ДНР в совместном центре о контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня с 6.05 до 20.25 (совпадает с мск) нами были зафиксированы восемь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. По территории республики были выпущены 13 мин калибром 82 миллиметра. Под обстрелом оказались районы шести населенных пунктов", - сказал представитель ведомства.
Он добавил, что в результате обстрела украинскими силовиками населенного пункта Коминтерново на юге ДНР с использованием зажигательных боеприпасов загорелась хозяйственная постройка.
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