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РИА Новости

Друг рассказал о вредных привычках убившего семью под Ульяновском подростка

21:15 18.08.2019
28184
© Следственное управление СК РФ по Ульяновской областиДом в селе Патрикеево Ульяновской области, где произошло массовое убийство
Дом в селе Патрикеево Ульяновской области, где произошло массовое убийство
© Следственное управление СК РФ по Ульяновской области
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Друг подростка, который убил свою семью в Ульяновской области и покончил с собой, в разговоре с "360" рассказал, что тот злоупотреблял алкоголем.
По его словам, молодой человек всегда отличался жизнерадостностью. Однако с недавних пор он начал увлекаться алкогольными напитками.
"Играли вместе в игры. В последнее время [он] стал злоупотреблять алкоголем", — уточнил знакомый подростка.
Он также признался, что новость о случившемся полностью его "обескуражила".
По информации телеканала, на некоторых фотографиях, размещенных в социальных сетях, молодой человек сидит за столом, на котором стоят банки пива.
В воскресенье в одном из домов в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области нашли тела пяти человек: 66-летного мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух четырехлетних детей с признаками насильственной смерти.
Автомобиль полиции
Вчера, 16:25РИА Новости
Одноклассница рассказала об убившем семью в Ульяновской области подростке
Позднее возле вышки сотовой связи вблизи села обнаружили труп родственника погибших – 16-летнего молодого человека. По предварительной версии, он топором убил членов своей семьи, после чего покончил с собой.
По информации телеканала РЕН ТВ, накануне происшествия школьник оставил другу голосовое сообщение с жалобами на семью.
Опубликовано видео из дома в Ульяновской области, где подросток убил семью
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Одноклассница подростка опровергла предположение о том, что он мог пойти на убийство из-за проблем в личной жизни. По ее словам, он не был ни в кого влюблен.
Как рассказал представитель региональной прокуратуры, подросток мог страдать шизофренией. Он оставил предсмертную записку, в которой сообщил, что решил умереть и забрать родственников с собой.
Возбуждено уголовное дело об убийстве.
Полиция
Вчера, 15:22РИА Новости
Громкие случаи массовых убийств в России в 2010-2019 годах
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Убийство семьи под УльяновскомУльяновская областьПроисшествия
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