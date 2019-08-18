Друг рассказал о вредных привычках убившего семью под Ульяновском подростка

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Друг подростка, который убил свою семью в Ульяновской области и покончил с собой, в разговоре с "360" Друг подростка, который убил свою семью в Ульяновской области и покончил с собой, в разговоре с "360" рассказал , что тот злоупотреблял алкоголем.

По его словам, молодой человек всегда отличался жизнерадостностью. Однако с недавних пор он начал увлекаться алкогольными напитками.

"Играли вместе в игры. В последнее время [он] стал злоупотреблять алкоголем", — уточнил знакомый подростка.

Он также признался, что новость о случившемся полностью его "обескуражила".

По информации телеканала, на некоторых фотографиях, размещенных в социальных сетях, молодой человек сидит за столом, на котором стоят банки пива.

В воскресенье в одном из домов в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области нашли тела пяти человек: 66-летного мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух четырехлетних детей с признаками насильственной смерти.

Позднее возле вышки сотовой связи вблизи села обнаружили труп родственника погибших – 16-летнего молодого человека. По предварительной версии, он топором убил членов своей семьи, после чего покончил с собой.

По информации телеканала РЕН ТВ, накануне происшествия школьник оставил другу голосовое сообщение с жалобами на семью.

Одноклассница подростка опровергла предположение о том, что он мог пойти на убийство из-за проблем в личной жизни. По ее словам, он не был ни в кого влюблен.

Как рассказал представитель региональной прокуратуры, подросток мог страдать шизофренией. Он оставил предсмертную записку, в которой сообщил, что решил умереть и забрать родственников с собой.