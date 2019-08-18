Генсек ООН осудил теракт в Кабуле, унесший жизни 63 человек

ООН, 18 авг - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил теракт в Кабуле, унесший жизни 63 человек, говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

Взрыв произошел в субботу в 22.40 (21.10 мск) в одном из свадебных залов Кабула. Взрывное устройство привел в действие смертник. По словам очевидцев, в помещении находились десятки человек. По последним данным, погибли 63 человека, более 180 получили ранения. Президент Афганистана Ашраф Гани осудил атаку и выразил соболезнования родственникам погибших.