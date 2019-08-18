Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-18T21:13Z
https://ria.ru/20190818/1557620320.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/153969/55/1539695548_0:181:3069:1907_1036x0_80_0_0_7081404f48a76a40018bbed236987ad8.jpg
РИА Новости

Генсек ООН осудил теракт в Кабуле, унесший жизни 63 человек

21:13 18.08.2019
439
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш . Архивное фото
ООН, 18 авг - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил теракт в Кабуле, унесший жизни 63 человек, говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.
Взрыв произошел в субботу в 22.40 (21.10 мск) в одном из свадебных залов Кабула. Взрывное устройство привел в действие смертник. По словам очевидцев, в помещении находились десятки человек. По последним данным, погибли 63 человека, более 180 получили ранения. Президент Афганистана Ашраф Гани осудил атаку и выразил соболезнования родственникам погибших.
"Генеральный секретарь решительно осуждает ужасное террористическое нападение 17 августа на свадебной церемонии в Кабуле, в результате которого погибли 63 человека и ранены более 180 человек", - сказано в заявлении.
Рамзан Кадыров
Вчера, 11:26РИА Новости
Кадыров выразил соболезнования семьям погибших при теракте в Кабуле
110211
Обсудить 0
Антониу ГутеррешАфганистанООНКабул (город)В мире
Рекомендуем
Автомобиль полиции в Великобритании
Британия лишила паспорта плененного в Сирии боевика
РИА
Новости
Археологические раскопки
В Йемене нашли мумии возрастом около трех тысяч лет
Поезд с пассажирами в Дакке, Бангладеш
Пожар в столице Бангладеш оставил без крова десять тысяч человек
Дом в селе Патрикеево Ульяновской области, где произошло массовое убийство
Власти помогут организовать похороны убитой в Ульяновской области семьи
Лента
новостей
Вид Земли с МКС
Ученые показали Землю глазами инопланетян
На месте ДТП с участием автобуса в Москве. 18 августа 2019
Водителя попавшего в ДТП в Москве автобуса штрафовали 30 раз
Последствия ракетного удара Израиля по территории сектора Газа
На границе сектора Газа трое палестинцев погибли в результате обстрела
Нефтяной танкер Grace 1 в Гибралтарском проливе
Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию США
Украинский военный
Глава партии Зеленского не верит в быстрое завершение конфликта в Донбассе
Участники акции протеста в Гонконге. 17 августа 2019
Марш протеста в Гонконге собрал 1,7 миллиона человек
Полицейский в Кабуле
ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после вынужденной посадки в Жуковском
Пассажирка А321 пожаловалась на пожелания смерти за видео с места инцидента
Хасан Роухани
Военное присутствие США не идет Афганистану на пользу, считает Роухани
Города мира. Рим
Россияне рассказали, в каких странах самые интересные экскурсии
На месте взрыва в одном из свадебных залов в Кабуле, Афганистан. 17 августа 2019
В Кабуле прогремел взрыв на свадьбе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:51На Азорских островах Boeing 757-200 совершил жесткую посадку
00:48Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Канадой и Мексикой
00:45Трамп подтвердил, что пойдет на выборы в 2020 году в тандеме с Пенсом
00:43Трамп считает, что рецессии в американской экономике не будет
00:41Источник: Сирийские военные взяли под контроль КПП на окраине Хан-Шейхуна
00:30Трамп пообещал принять решение об исключениях для Huawei в понедельник
00:29Трамп предостерег Иран от нападения на американские суда
00:19Трамп рассказал об "очень хороших" переговорах США с талибами
00:17Названы регионы с самым доступным бензином для населения
00:10Трамп: насилие в Гонконге может повредить торговым переговорам с Китаем
00:09В Приморье почти 170 человек эвакуировали из-за паводка после тайфуна
00:08СМИ: сирийская армия вошла в Хан-Шейшун, ликвидировав нескольких боевиков
00:03Трамп заявил, что "стратегически" интересовался покупкой Гренландии
23:41В Йемене нашли мумии возрастом около трех тысяч лет
23:34Кадыров назвал поставленное его отцом условие по будущему Чечни
23:12Директор школы рассказал об убившем семью ученике
23:11Число погибших при аварии с бензовозом в Танзании возросло до 95 человек
22:32Британия лишила паспорта плененного в Сирии боевика
22:22ЦОДД предупредил о затруднениях из-за закрытия участка красной ветки метро
22:18Кличко прокомментировал свое высказывание о "завтрашнем дне"
Лента новостейМолния