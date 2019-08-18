Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-18T22:33Z
https://ria.ru/20190818/1557619817.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155761/98/1557619835_0:12:3598:2036_1036x0_80_0_0_b22b139c457970caf73986a8004a91f1.jpg
РИА Новости

Продажа раритетного Porsсhe сорвалась из-за оговорки аукциониста

21:04 18.08.2019 (обновлено: 22:33 18.08.2019)
11111
© AP Photo / Alastair GrantPorsche Type 64 1939 года, личный автомобиль немецкого автомобильного дизайнера и производителя Фердинанда Порше
Porsche Type 64 1939 года, личный автомобиль немецкого автомобильного дизайнера и производителя Фердинанда Порше
© AP Photo / Alastair Grant
ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. Торги, на которых раритетный автомобиль Porsсhe планировалось продать за 20 миллионов долларов, сорвались из-за оговорки аукциониста, передает агентство Блумберг.
Инцидент произошел в аукционном доме RM Sotheby's в Калифорнии. На торги выставили серебряный автомобиль-купе Porsche 64, произведенный в 1939 году. Это единственный сохранившийся автомобиль, на котором ездил основатель компании Фердинанд Порше.
В начале торгов аукционист заявил, что ставки начнутся с 30 миллионов долларов, а затем поднял их до 70 миллионов. Публика восприняла это с заметным оживлением. Но тут аукционист поправился и заявил, что ошибся, — на самом деле он имел в виду 13 и 17 миллионов долларов.
В зале раздались неодобрительные возгласы, многие стали уходить. Коллекционеры, с которыми поговорило агентство, назвали действия аукциониста "жульничеством".
Торги закончились через несколько минут после того, как никто не стал предлагать сумму выше 17 миллионов, а она не устраивала аукционный дом.
Автомобиль Джеймса Бонда Aston Martin DB5
16 августа, 12:48Культура
В США шпионский автомобиль Джеймса Бонда продали с аукциона
4883146
Обсудить 3
Вашингтон (город)СШАВ мире
Рекомендуем
Вид Земли с МКС
Ученые показали Землю глазами инопланетян
РИА
Новости
Джордж Р. Р. Мартин
Джордж Мартин назвал окончание "Игры престолов" избавлением
Скриншот сторис из Инстаграма Ольги Бузовой
Бузова закрыла страницу в Instagram после шутки про блокадницу
Центральный зал 4-го энергоблока с реактором БН-800 Белоярской атомной электростанции
Четвертый энергоблок Белоярской АЭС отключился из-за ошибки одной из систем
Лента
новостей
Певица Валерия
Сын Валерии женился втайне от родителей
Заснеженные горы в районе гавани города Тасиилак в Гренландии
Если Трамп не сможет купить Гренландию, то он заберет ее силой
На месте ДТП с участием автобуса в Москве. 18 августа 2019
Момент ДТП с туристическим автобусом в Москве попал на видео
Ракета-носитель Протон-М с российской обсерваторией Спектр-РГ на стартовом комплексе космодрома Байконур
США отказались поставлять углеволокно для российского телескопа "Спектр-М"
На месте ДТП с участием автобуса в Москве. 18 августа 2019
В ДТП с туристическим автобусом на востоке Москвы пострадали 15 человек
На месте взрыва в одном из свадебных залов в Кабуле, Афганистан. 17 августа 2019
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек
Участники акции протеста в Гонконге. 17 августа 2019
Марш протеста в Гонконге собрал 1,7 миллиона человек
Нефтяной танкер Grace 1 в Гибралтарском проливе
Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию США
Города мира. Рим
Россияне рассказали, в каких странах самые интересные экскурсии
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после вынужденной посадки в Жуковском
Пассажирка А321 пожаловалась на пожелания смерти за видео с места инцидента
Спасатели эвакуируют девушку, которая сорвалась со скалы в поселке Чульман Нерюнгринского района Якутии
В Якутии девушка выжила, упав с 50-метровой скалы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:41Источник: Сирийские военные взяли под контроль КПП на окраине Хан-Шейхуна
00:30Трамп пообещал принять решение об исключениях для Huawei в понедельник
00:29Трамп предостерег Иран от нападения на американские суда
00:19Трамп рассказал об "очень хороших" переговорах США с талибами
00:17Названы регионы с самым доступным бензином для населения
00:10Трамп: насилие в Гонконге может повредить торговым переговорам с Китаем
00:09В Приморье почти 170 человек эвакуировали из-за паводка после тайфуна
00:08Сирийская армия вошла в город Хан-Шейшун, ликвидировав нескольких боевиков
00:03Трамп заявил, что "стратегически" интересовался покупкой Гренландии
23:41В Йемене нашли мумии возрастом около трех тысяч лет
23:34Кадыров назвал поставленное его отцом условие по будущему Чечни
23:12Директор школы рассказал об убившем семью ученике
23:11Число погибших при аварии с бензовозом в Танзании возросло до 95 человек
22:32Британия лишила паспорта плененного в Сирии боевика
22:22ЦОДД предупредил о затруднениях из-за закрытия участка красной ветки метро
22:18Кличко прокомментировал свое высказывание о "завтрашнем дне"
22:09Стало известно о реакции отца на убийство подростком семьи под Ульяновском
22:02Российские военные зафиксировали 35 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации
22:00Силовики восемь раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
21:37В западной части Тихого океана произошло землетрясение
Лента новостейМолния