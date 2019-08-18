Продажа раритетного Porsсhe сорвалась из-за оговорки аукциониста

ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. Торги, на которых раритетный автомобиль Porsсhe планировалось продать за 20 миллионов долларов, сорвались из-за оговорки аукциониста, передает агентство Блумберг.
Инцидент произошел в аукционном доме RM Sotheby's в Калифорнии. На торги выставили серебряный автомобиль-купе Porsche 64, произведенный в 1939 году. Это единственный сохранившийся автомобиль, на котором ездил основатель компании Фердинанд Порше.
В начале торгов аукционист заявил, что ставки начнутся с 30 миллионов долларов, а затем поднял их до 70 миллионов. Публика восприняла это с заметным оживлением. Но тут аукционист поправился и заявил, что ошибся, — на самом деле он имел в виду 13 и 17 миллионов долларов.
В зале раздались неодобрительные возгласы, многие стали уходить. Коллекционеры, с которыми поговорило агентство, назвали действия аукциониста "жульничеством".
Торги закончились через несколько минут после того, как никто не стал предлагать сумму выше 17 миллионов, а она не устраивала аукционный дом.
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