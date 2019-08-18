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РИА Новости

Двоих россиян эвакуировали с горы Ушба в Грузии

19:53 18.08.2019
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© РИА Новости / Леван Авлабрели / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Грузии
Автомобиль скорой помощи в Грузии
© РИА Новости / Леван Авлабрели
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Автомобиль скорой помощи в Грузии. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 18 авг – РИА Новости. Грузинские спасатели спустили с горы Ушба высокогорного региона Сванетия двух российских туристов из-за травмы ноги у одного из них, заявили журналистам в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.
"Российские туристы доставлены в больницу города Местия. Их жизни не грозит опасность",- заявили в ведомстве.
По данным службы, туристы решили подняться на гору без проводника, один из них получил травму ноги, в результате чего они застряли.
Ранее, 12 августа, сотрудники службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии спустили с горы Ушба двух пострадавших украинских туристов.
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Ушба - самая знаменитая гора в Сванетии. Она не самая высокая (4690 метров), но отличается сложностью восхождения. Гора находится в конце Шхельдинского ущелья, в южных отрогах Главного Кавказского Хребта. В переводе со сванского Ушба значит "Шабаш ведьм".
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