Двоих россиян эвакуировали с горы Ушба в Грузии

ТБИЛИСИ, 18 авг – РИА Новости. Грузинские спасатели спустили с горы Ушба высокогорного региона Сванетия двух российских туристов из-за травмы ноги у одного из них, заявили журналистам в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.

"Российские туристы доставлены в больницу города Местия. Их жизни не грозит опасность",- заявили в ведомстве.

По данным службы, туристы решили подняться на гору без проводника, один из них получил травму ноги, в результате чего они застряли.

Ранее, 12 августа, сотрудники службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии спустили с горы Ушба двух пострадавших украинских туристов.