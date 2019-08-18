Власти помогут организовать похороны убитой в Ульяновской области семьи

САМАРА, 18 авг - РИА Новости. Власти Ульяновской области помогут с организацией похорон семьи, убитой в воскресенье, предположительно, подростком в селе Патрикеево, сообщил РИА Новости заместитель губернатора региона Сергей Люльков.

По данным СК, около 11.00 18 августа в одном из домов в селе Патрикеево Базарносызганского района с признаками насильственной смерти обнаружены тела 66-летного мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух четырехлетних детей. Погибшие - члены одной семьи. Впоследствии возле вышки сотовой связи вблизи села было обнаружено тело родственника погибших - 16-летнего подростка.

Ранее СК сообщил, что следователи завели уголовное дело по факту убийства. По одной из версий следствия, подросток расправился с членами своей семьи, после чего покончил c собой. По информации прокуратуры, подросток мог болеть шизофренией.

"Помощь в организации похорон обязательно будет оказана. Я беседовал с отцом подростка, но сейчас он находится в шоковом состоянии, поэтому пока не понятно, кто будет организатором похорон и какая конкретно помощь будет оказана", - сказал Люльков.

Он уточнил, что родители подростка были в разводе, но отец оказывал ему материальную помощь. Мать мальчика не работала, так как она перенесла серьезную операцию, до этого она трудилась в войсковой части. "Мать проживала с родителями, они получали пенсию. Я полагаю, что она также получала пенсию по инвалидности. Кроме того, отец помогал", - рассказал Люльков.