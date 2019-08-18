Появилось видео с места жесткой посадки самолета под Самарой

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал в WhatsApp видео с места жесткой посадки самолета в Самарской области.

На кадрах, которые длятся 21 секунду, видно, как следователи Приволжского следственного управления на транспорте осматривают место происшествия.

"Организована доследственная проверка", — сообщает СК.

Легкомоторный самолет Як-55 совершил жесткую посадку в районе села Подстепки Ставропольского района Самарской области примерно в 13:20 (12:20 мск). Погиб пилот, который был собственником самолета.