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РИА Новости

Белый дом не ожидает экономического спада в США в ближайшее время

18:59 18.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Власти не ожидают экономического спада в США в ближайшее время, заверил в воскресенье ведущий экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.
"Рецессии не предвидится... Потребители работают. Их зарплаты растут, они тратят и откладывают деньги", - сказал Кудлоу в интервью Fox News.
"Думаю, мы в отличной форме", - добавил он.
Высказывания Кудлоу прозвучали на фоне нестабильности рынков, которые только за один день 14 августа упали на 3%. Также доходность 2-летних американских облигаций временно превышала процент по 10-летним бондам. В обычных условиях доходность краткосрочных облигаций всегда ниже, чем долгосрочных, и "отрицательная кривая доходности" часто истолковывается как предвестник экономического спада.
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Тем временем президент Дональд Трамп на прошедшей неделе обрушился с новой критикой на американский центробанк — Федеральную резервную систему, которая, по мнению Трампа, слишком медленно понижает учетную ставку и тем самым недостаточно стимулирует экономику.
Другой причиной для беспокойства остается торговая война США с Китаем. Трамп отложил введение ряда ввозных пошлин с 1 сентября до 15 декабря, однако импортеры опасаются роста потребительских цен при отсутствии соглашения с КНР по торговле.
Кудлоу в своем интервью утверждал, что на данный момент никто в США от пошлин не страдает.
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