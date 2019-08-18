Друг устроившего бойню подростка рассказал об их встрече накануне убийства

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Друг подростка из Ульяновской области, убившего свою семью и покончившего с собой, рассказал Друг подростка из Ульяновской области, убившего свою семью и покончившего с собой, рассказал "МК" об их последней встрече накануне совершения преступления.

По словам школьника, приятель зашел к нему домой поздно вечером, после сельского праздника. Подросток провел у друга примерно полчаса и ушел около полуночи.

Как отметил собеседник издания, во время разговора он не заметил ничего странного.

"Не было злости, нормальное поведение. Пахло спиртным от него чуть-чуть. Может, пива попили, но он был в нормальном состоянии", — пояснил школьник, добавив, что друг никогда не курил ничего, кроме обычных сигарет.

Другой знакомый рассказал "МК" об увлечениях подростка. По его словам, его приятелю нравилось слушать музыку, смотреть фильмы и сериалы, играть в компьютерные игры, а также ездить на рыбалку. При этом интереса к оружию у него не было.

Как заявил школьник, семья подростка его очень любила, обеспечивала всем необходимым, а он ни на кого "зла не держал".

"Такое ощущение, как будто его кто-то загипнотизировал, он так не смог бы сам. Он добрый и нормальный человек. В голове не укладывается", — заметил он.

В воскресенье в селе Патрикеево Ульяновской области обнаружили тела пяти человек с признаками насильственной смерти, среди которых двое четырехлетних детей. Позднее в окрестностях населенного пункта было найдено тело их родственника — 16-летнего подростка. Как сообщили в Следственном комитете, по одной из версий именно он убил своих родных, после чего покончил с собой.

По информации телеканала РЕН ТВ, накануне школьник записал другу голосовое сообщение, в котором жаловался на родственников. Он также оставил предсмертную записку, в которой сообщил, что собирается умереть и забрать семью с собой. В прокуратуре заявили, что подросток мог страдать шизофренией.