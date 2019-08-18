Пожар в столице Бангладеш оставил без крова десять тысяч человек

Поезд с пассажирами в Дакке, Бангладеш. Архивное фото

Поезд с пассажирами в Дакке, Бангладеш

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Крупный пожар в столице Бангладеш оставил без крова более 10 тысяч человек, передает агентство Крупный пожар в столице Бангладеш оставил без крова более 10 тысяч человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя пожарной службы.

Пожар вспыхнул в пятницу вечером в районе Мирпур – столичных трущобах - и уничтожил около двух тысяч лачуг, заявил агентству представитель пожарной службы Эршад Хуссейн.

Властям удалось пошутишь пожар, несколько человек получили легкие ранения. Причина возникновения пожара пока не сообщается.