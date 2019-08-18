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РИА Новости

Пожар в столице Бангладеш оставил без крова десять тысяч человек

18:50 18.08.2019
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© AFP 2019 / Munir Uz ZamanПоезд с пассажирами в Дакке, Бангладеш
Поезд с пассажирами в Дакке, Бангладеш
© AFP 2019 / Munir Uz Zaman
Поезд с пассажирами в Дакке, Бангладеш. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Крупный пожар в столице Бангладеш оставил без крова более 10 тысяч человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя пожарной службы.
Пожар вспыхнул в пятницу вечером в районе Мирпур – столичных трущобах - и уничтожил около двух тысяч лачуг, заявил агентству представитель пожарной службы Эршад Хуссейн.
Властям удалось пошутишь пожар, несколько человек получили легкие ранения. Причина возникновения пожара пока не сообщается.
Многих жителей района не было дома, они покинули свои жилища, чтобы отпраздновать с родственниками Ид аль-Адха (Курбан-байрам) . "В противном случае, потери были бы гораздо крупнее", - заявил местный шеф полиции.
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