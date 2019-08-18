В Татарстане четверо детей отравились во время отдыха в лагере

КАЗАНЬ, 18 авг - РИА Новости. Четверо детей госпитализированы из лагеря в Иннополисе в Татарстане с признаками острой кишечной инфекции, их здоровью ничто не угрожает, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Татарстану и минздраве республики.
"В управление Роспотребнадзора по Татарстану поступило четыре экстренных извещения на случаи острой кишечной инфекции у детей, находящихся в лагере Иннополис", - сказал собеседник агентства.
По предварительной информации, дети 17 августа выезжали на экскурсию в Казань, где питались в одном из кафе. В лагерь и кафе выехали специалисты регионального управления Роспотребнадзора, проводятся эпидемиологические расследования, отобраны пробы внешней среды и материал от сотрудников для лабораторных исследований.
"Все дети в лагере осмотрены медработниками, лиц с симптомами острой кишечной инфекции не выявлено, установлено медицинское наблюдение", - отметили в ведомстве.
Как сообщила пресс-секретарь минздрава Татарстана Альфия Хасанова, четверо детей госпитализированы в республиканскую инфекционную больницу в состоянии средней тяжести. По её информации, дети находятся под наблюдением врачей, их жизни ничто не угрожает.