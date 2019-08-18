В Татарстане четверо детей отравились во время отдыха в лагере

КАЗАНЬ, 18 авг - РИА Новости. Четверо детей госпитализированы из лагеря в Иннополисе в Татарстане с признаками острой кишечной инфекции, их здоровью ничто не угрожает, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Татарстану и минздраве республики.

"В управление Роспотребнадзора по Татарстану поступило четыре экстренных извещения на случаи острой кишечной инфекции у детей, находящихся в лагере Иннополис", - сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, дети 17 августа выезжали на экскурсию в Казань, где питались в одном из кафе. В лагерь и кафе выехали специалисты регионального управления Роспотребнадзора, проводятся эпидемиологические расследования, отобраны пробы внешней среды и материал от сотрудников для лабораторных исследований.

"Все дети в лагере осмотрены медработниками, лиц с симптомами острой кишечной инфекции не выявлено, установлено медицинское наблюдение", - отметили в ведомстве.