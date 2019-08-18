Жена Порошенко выделила миллионы на комедию о войне в Донбассе

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Украинский культурный фонд, который возглавляет жена бывшего президента Петра Порошенко Марина, выделил 8,9 миллиона гривен (примерно 23 миллиона рублей) на комедию режиссера Владимира Тихого "Котик с горящими глазами" о войне в Донбассе. Об этом сообщает "Страна.ua".
Фильм занимает в списке отчета фонда третье место по объему выделенных средств. Комедия должна выйти в прокат в октябре.
Согласно анонсу фильма в отчете, кинолента поможет украинцам "избавиться от травм войны, приобрести новые измерения героики, потому что, несмотря на все трудности, украинский народ остановил военную агрессию гораздо более мощного, коварного врага".
По данным "Страны.ua", фильм также выиграл конкурс "Госкино", и теперь создатели комедии получат 7,4 миллиона гривен (примерно 19 миллионов рублей). То есть суммарно на киноленту выделили 16 миллионов гривен (порядка 42,5 миллионов рублей).