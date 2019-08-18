Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-18T19:27Z
https://ria.ru/20190818/1557618340.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155166/10/1551661016_0:176:2945:1834_1036x0_80_0_0_e70f2b93d04ec347e5fc01a05631f62c.jpg
РИА Новости

Жена Порошенко выделила миллионы на комедию о войне в Донбассе

18:59 18.08.2019 (обновлено: 19:27 18.08.2019)
28560
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко во время встречи с избирателями у памятника поэту Тарасу Шевченко в Каневе Черкасской области. 9 марта 2019
Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с избирателями у памятника поэту Тарасу Шевченко в Каневе Черкасской области. 9 марта 2019
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Украинский культурный фонд, который возглавляет жена бывшего президента Петра Порошенко Марина, выделил 8,9 миллиона гривен (примерно 23 миллиона рублей) на комедию режиссера Владимира Тихого "Котик с горящими глазами" о войне в Донбассе. Об этом сообщает "Страна.ua".
Фильм занимает в списке отчета фонда третье место по объему выделенных средств. Комедия должна выйти в прокат в октябре.
Согласно анонсу фильма в отчете, кинолента поможет украинцам "избавиться от травм войны, приобрести новые измерения героики, потому что, несмотря на все трудности, украинский народ остановил военную агрессию гораздо более мощного, коварного врага".
По данным "Страны.ua", фильм также выиграл конкурс "Госкино", и теперь создатели комедии получат 7,4 миллиона гривен (примерно 19 миллионов рублей). То есть суммарно на киноленту выделили 16 миллионов гривен (порядка 42,5 миллионов рублей).
Министр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фото
5 июня, 00:46Культура
Мединский поделился впечатлениями от просмотра фильма "Донбасс. Окраина"
116655113325
Обсудить 19
Марина ПорошенкоДонбассВ мире
Популярные комментарии
А над разорванными украинскими снарядами на части телами донбасских детей они тоже посмеются? Слов не! Те, которые есть, здесь не пропустятся ...
18 августа, 19:34
kkwlinat
11520114
Тьфу...!
18 августа, 19:04
Фиалка ноября
9811004
Рекомендуем
Центральный зал 4-го энергоблока с реактором БН-800 Белоярской атомной электростанции
Четвертый энергоблок Белоярской АЭС отключился из-за ошибки одной из систем
РИА
Новости
Джордж Р. Р. Мартин
Джордж Мартин назвал окончание "Игры престолов" избавлением
Скриншот сторис из Инстаграма Ольги Бузовой
Бузова закрыла страницу в Instagram после шутки про блокадницу
На месте ДТП с участием автобуса в Москве. 18 августа 2019
Момент ДТП с туристическим автобусом в Москве попал на видео
Лента
новостей
Заснеженные горы в районе гавани города Тасиилак в Гренландии
Если Трамп не сможет купить Гренландию, то он заберет ее силой
На месте ДТП с участием автобуса в Москве. 18 августа 2019
В ДТП с туристическим автобусом на востоке Москвы пострадали 15 человек
На месте взрыва в одном из свадебных залов в Кабуле, Афганистан. 17 августа 2019
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек
Певица Валерия
Сын Валерии женился втайне от родителей
Ракета-носитель Протон-М с российской обсерваторией Спектр-РГ на стартовом комплексе космодрома Байконур
США отказались поставлять углеволокно для российского телескопа "Спектр-М"
Вид Земли с МКС
Ученые показали Землю глазами инопланетян
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае. 17 августа 2019
В Приморье начали эвакуацию из-за паводка после тайфуна
Спасатели эвакуируют девушку, которая сорвалась со скалы в поселке Чульман Нерюнгринского района Якутии
В Якутии девушка выжила, упав с 50-метровой скалы
На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019
В Перми автобус врезался в здание
Кадр из фильма Интервью с вампиром
Кирстен Данст рассказала, как снималась с Брэдом Питтом и Томом Крузом
Самолеты на стоянке в аэропорту Домодедово
В московских аэропортах задержали и отменили более 20 рейсов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:41Источник: Сирийские военные взяли под контроль КПП на окраине Хан-Шейхуна
00:30Трамп пообещал принять решение об исключениях для Huawei в понедельник
00:29Трамп предостерег Иран от нападения на американские суда
00:19Трамп рассказал об "очень хороших" переговорах США с талибами
00:17Названы регионы с самым доступным бензином для населения
00:10Трамп: насилие в Гонконге может повредить торговым переговорам с Китаем
00:09В Приморье почти 170 человек эвакуировали из-за паводка после тайфуна
00:08Сирийская армия вошла в город Хан-Шейшун, ликвидировав нескольких боевиков
00:03Трамп заявил, что "стратегически" интересовался покупкой Гренландии
23:41В Йемене нашли мумии возрастом около трех тысяч лет
23:34Кадыров назвал поставленное его отцом условие по будущему Чечни
23:12Директор школы рассказал об убившем семью ученике
23:11Число погибших при аварии с бензовозом в Танзании возросло до 95 человек
22:32Британия лишила паспорта плененного в Сирии боевика
22:22ЦОДД предупредил о затруднениях из-за закрытия участка красной ветки метро
22:18Кличко прокомментировал свое высказывание о "завтрашнем дне"
22:09Стало известно о реакции отца на убийство подростком семьи под Ульяновском
22:02Российские военные зафиксировали 35 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации
22:00Силовики восемь раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
21:37В западной части Тихого океана произошло землетрясение
Лента новостейМолния