Жена Порошенко выделила миллионы на комедию о войне в Донбассе

Согласно анонсу фильма в отчете, кинолента поможет украинцам "избавиться от травм войны, приобрести новые измерения героики, потому что, несмотря на все трудности, украинский народ остановил военную агрессию гораздо более мощного, коварного врага".

По данным "Страны.ua", фильм также выиграл конкурс "Госкино", и теперь создатели комедии получат 7,4 миллиона гривен (примерно 19 миллионов рублей). То есть суммарно на киноленту выделили 16 миллионов гривен (порядка 42,5 миллионов рублей).