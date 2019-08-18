На севере Индии более 20 человек погибли из-за наводнений и оползней

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Более 20 человек погибли в индийском штате Химачал-Прадеш в результате наводнений и оползней, вызванных сильными дождями, сообщает издание Более 20 человек погибли в индийском штате Химачал-Прадеш в результате наводнений и оползней, вызванных сильными дождями, сообщает издание Times of India

По данным издания, восемь человек погибли в столице штата – городе Шимла.

Более 600 дорог остаются перекрыты в штате из-за наводнений и оползней, включая 13 крупных магистралей. Более 1,4 тысячи человек нуждаются в помощи спасательных служб, около 530 жителей штата были эвакуированы.

Ранее телеканал NDTV сообщил, что свыше 270 человек погибли за прошедшие две недели в различных районах Индии в результате муссонных ливней и спровоцированных ими наводнений. В наибольшей степени последствия продолжающегося в регионе сезона муссонных дождей испытали на себе штаты Карнатака, Махараштра, Гуджарат и Керала.