На севере Индии более 20 человек погибли из-за наводнений и оползней

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Более 20 человек погибли в индийском штате Химачал-Прадеш в результате наводнений и оползней, вызванных сильными дождями, сообщает издание Times of India.
По данным издания, восемь человек погибли в столице штата – городе Шимла.
Более 600 дорог остаются перекрыты в штате из-за наводнений и оползней, включая 13 крупных магистралей. Более 1,4 тысячи человек нуждаются в помощи спасательных служб, около 530 жителей штата были эвакуированы.
Ранее телеканал NDTV сообщил, что свыше 270 человек погибли за прошедшие две недели в различных районах Индии в результате муссонных ливней и спровоцированных ими наводнений. В наибольшей степени последствия продолжающегося в регионе сезона муссонных дождей испытали на себе штаты Карнатака, Махараштра, Гуджарат и Керала.
В конце июня в южные и западные регионы Индии пришли муссонные ливни, что привело к затоплению целого ряда населенных пунктов. В общей сложности были эвакуированы несколько сотен тысяч человек. По оценкам специалистов, нынешний муссон стал для Индии одним из самых разрушительных за последние 10 лет.