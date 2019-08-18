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РИА Новости
Культура

Актриса из "Оно-2" боится смотреть хоррор целиком

18:52 18.08.2019
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© Фото : Warner Bros. PicturesКадер из фильма "It: Chapter Two"
Кадер из фильма It: Chapter Two
© Фото : Warner Bros. Pictures
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Джоан Грегсон, исполнительница роли пожилой дамы в картине "Оно-2", рассказала в интервью изданию Empire, что боится смотреть весь фильм целиком.
"Это мой первый хоррор, и сниматься было здорово. Мне очень понравилось работать с Энди Мускетти и Джессикой Честейн. Я с нетерпением жду премьеры фильма, и до смерти боюсь его смотреть, я знаю, в нем есть много такого, что может меня напугать", - рассказала Грегсон.
Актриса сыграла миссис Керш - милую старушку, которая на самом деле является одним из воплощений Пеннивайза.
Героям ленты предстоит вновь столкнуться со страшным клоуном (Билл Скарсгард), который вовлекает в игру новых участников.
Премьера второй части хорора состоится 5 сентября.
Кадр из фильма Оно
2 августа, 16:49Культура
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КультураКино и сериалыНовости культурыДжессика Честейн
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