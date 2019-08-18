Актриса из "Оно-2" боится смотреть хоррор целиком

"Это мой первый хоррор, и сниматься было здорово. Мне очень понравилось работать с Энди Мускетти и Джессикой Честейн. Я с нетерпением жду премьеры фильма, и до смерти боюсь его смотреть, я знаю, в нем есть много такого, что может меня напугать", - рассказала Грегсон.