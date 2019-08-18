В прокуратуре назвали причину падения легкомоторного самолета под Самарой

САМАРА, 18 авг - РИА Новости. Легкомоторный самолет упал под Самарой, по предварительным данным, из-за нарушения правил пилотирования, сообщила РИА Новости представитель Куйбышевской транспортной прокуратуры.
Ранее ГУМЧС по региону сообщило, что в воскресенье в 13.20 (12.20 мск) в районе села Подстепки Ставропольского района Самарской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет Як-55. Погиб пилот, который был собственником самолета. По данным Куйбышевской транспортной прокуратуры, самолет совершил несанкционированный взлет с территории ООО "Химсервис", расположенного в селе Подстепки.
"Предварительная причина падения – нарушение правил пилотирования", - сказала собеседница агентства.