Марш протеста в Гонконге собрал 1,7 миллиона человек

ГОНКОНГ, 18 авг — РИА Новости. В антиправительственной демонстрации в Гонконге приняли участие более 1,7 миллиона человек, заявили организаторы акции.

"Еще большая группа людей в Центральном районе, которых мы не в состоянии посчитать, но я уверен, что общее число принявших участие значительно больше 1,7 миллиона человек", — сказал журналистам представитель организаторов Джимми Шам.

Сегодня оппозиционный Гражданский фронт по правам человека собрал очередную массовую демонстрацию. Кроме того, планировалось провести марш, но полиция запретила его, заявив, что организаторы не в состоянии обеспечить безопасность.

Тем не менее сотни тысяч человек, собравшиеся в парке Виктория, вышли на улицы города. В частности, они окружили комплекс правительственных зданий в районе Адмиралтейство: выкрикивали оскорбления в адрес полиции, светили лазерами в сторону здания, стучали зонтами по ограждениям, но радикальных действий не предпринимали. До сих пор у комплекса остается большая группа протестующих.

Это не первая протестная акция такого масштаба: например, 16 июня демонстрацию вышли около двух миллионов человек. Всего в Гонконге живет около семи с половиной миллионов человек.

Масштабные протесты в Гонконге не прекращаются с июня. Поводом для них стало рассмотрение поправок к закону об экстрадиции — если их одобрят, то власти Гонконга получат возможность выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у них нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.