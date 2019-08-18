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РИА Новости

Марш протеста в Гонконге собрал 1,7 миллиона человек

17:43 18.08.2019 (обновлено: 20:46 18.08.2019)
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Гонконге. 17 августа 2019
Участники акции протеста в Гонконге. 17 августа 2019
© РИА Новости / Мигель Кандела
Перейти в фотобанк
ГОНКОНГ, 18 авг — РИА Новости. В антиправительственной демонстрации в Гонконге приняли участие более 1,7 миллиона человек, заявили организаторы акции.
"Еще большая группа людей в Центральном районе, которых мы не в состоянии посчитать, но я уверен, что общее число принявших участие значительно больше 1,7 миллиона человек", — сказал журналистам представитель организаторов Джимми Шам.
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Сегодня оппозиционный Гражданский фронт по правам человека собрал очередную массовую демонстрацию. Кроме того, планировалось провести марш, но полиция запретила его, заявив, что организаторы не в состоянии обеспечить безопасность.
Тем не менее сотни тысяч человек, собравшиеся в парке Виктория, вышли на улицы города. В частности, они окружили комплекс правительственных зданий в районе Адмиралтейство: выкрикивали оскорбления в адрес полиции, светили лазерами в сторону здания, стучали зонтами по ограждениям, но радикальных действий не предпринимали. До сих пор у комплекса остается большая группа протестующих.
Это не первая протестная акция такого масштаба: например, 16 июня демонстрацию вышли около двух миллионов человек. Всего в Гонконге живет около семи с половиной миллионов человек.
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Масштабные протесты в Гонконге не прекращаются с июня. Поводом для них стало рассмотрение поправок к закону об экстрадиции — если их одобрят, то власти Гонконга получат возможность выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у них нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.
Первоначально акции были мирными, но с каждым разом столкновения становятся все более ожесточенными. Уже пострадали десятки человек. Кроме того, два дня протестующие блокировали работу аэропорта Гонконга, из-за чего пришлось отменить все вылеты. Между разгневанными пассажирами и протестующими вспыхивали конфликты.
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Протесты в ГонконгеГонконгВ мире
Популярные комментарии
Молодцы. Учитесь как нужно сплоченно отстаивать свои права.
18 августа, 21:14
Виктор Радунцев
17100230
Да - да, надо освещать протестные действия в Гонконге, это наши ни к чему, заявлять о численности от организаторов, а не от властей. Гонконгцы нам так близки, такие роднулички!
18 августа, 21:01
Радик Даутов
6200015
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